獨家／安芝儇3天前才聯絡！李多慧甜洩動向：願在中職明星賽見面

陳沂年前當街遭猛踹！陳冠希曾被打到鼻青臉腫　盤點4位被毆名人

▲不少網紅、藝人都有當街被打的經歷，陳冠希（左起）曾在香港鬧區遭圍毆、溫翠蘋餐酒館外被踹左腹、陳沂家門前被醉酒男襲擊、大根意外捲入鬥毆事件。（圖／MERCURY ENTERTAINMENT 提供、翻攝溫翠蘋、陳沂、大根IG）
▲不少網紅、藝人都有當街被打的經歷，陳冠希（左起）曾在香港鬧區遭圍毆、溫翠蘋餐酒館外被踹左腹、陳沂家門前被醉酒男襲擊、大根意外捲入鬥毆事件。（圖／MERCURY ENTERTAINMENT 提供、翻攝溫翠蘋、陳沂、大根IG）

記者張一笙／綜合報導

今（6）日凌晨，藝人修杰楷和王柏傑在台北市忠孝錢櫃KTV聚會與友人聚會，席間因友人在電梯內與其他客人起口角，遭挾怨報復闖入包廂尋仇引發鬥毆事故，修杰楷和王柏傑為阻止事態擴大因此掛彩。歷年來，娛樂圈也發生過許多明星、網紅當街被攻擊的事件，《NOWnews今日新聞》盤點4位曾街頭遭毆的明星藝人，例如今年年初就有陳沂當街被酒醉男子痛毆，2004年也曾爆發陳冠希因穿著被2名外籍青年圍等事件。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳沂當街遇襲　路邊遭男痛毆猛踹

網紅陳沂上月5日在自家門前遭黃姓男子痛毆猛踹，導致她的臉部及耳朵擦挫傷，隨後黃男聲稱因喝醉酒所以認錯人，但陳沂在記者會上質疑黃男是預謀犯案，目前案件已進入司法程序。陳沂因時常在網路上評論時事，且一向敢怒敢言，吸引了不少粉絲。也常在社群平台上公開叫板吳宗憲、雞排妹等人，更時常與粉絲吵架，嗆辣的個性，因此跟不少人結仇。

▲陳沂嗆辣的個性，吸引了不少粉絲，但也因此跟不少人結仇。（圖／翻攝自陳沂臉書）
▲陳沂嗆辣的個性，吸引了不少粉絲，但也因此跟不少人結仇。（圖／翻攝自陳沂臉書）
陳冠希街頭遭圍毆　鼻青臉腫穿鬧市追兇　

2004年陳冠希在香港中環遇到2名外籍少年嘲笑他的穿著及舞姿，並指他完全不是嘻哈（Hip Hop）的料，隨後將陳冠希推倒在地並進行圍毆，把陳冠希打得鼻青臉腫。2名少年行兇後逃跑，陳冠希則追著他們穿越整個中環鬧區，最終與警察在巴士上抓到2名施暴少年。

▲陳冠希曾在2004年時在香港鬧區，被2名外籍青年圍毆。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲陳冠希曾在2004年時在香港鬧區被2名外籍青年圍毆。（圖／記者吳翊緁攝影）
大根參加生日宴　遭爆頭滿頭鮮血

藝人大根曾於2018年參與「玖壹壹」春風的生日派對，在KTV外遇到鬥毆衝突，大根甚至被打到掛彩，滿頭鮮血地遭警察押送上警車，衝突事件一度被認為是大規模流血衝突。事後大根表示僅僅是一般酒客鬧事行為，他與施暴者完全不認識，被揍也是莫名其妙，但鬧事的酒客隔天就親自送禮向他道歉，2人也私下達成和解。

▲大根在參加完春風的生日派對後，在KTV外遇到大型鬥毆現場，他也因此被打得頭破血流。（圖／中天綜合台提供）
▲大根在參加完春風的生日派對後，在KTV外遇到大型鬥毆現場，他也因此被打得頭破血流。（圖／中天綜合台提供）
溫翠蘋當街遭踹　騎樓下尖叫痛哭

50歲女星溫翠蘋今年初也驚傳遭一名男子用腳踹腹部左側，她當場坐在騎樓下尖叫痛哭。警察到場後溫翠蘋稱對方是「丈夫」，並透過經紀人發表聲明：「當日因為雙方都未控制好酒精的攝取量，導致口角爭執，情緒激動，返家後已互相道歉，誤會一場，和平落幕。我並沒有受傷。謝謝大家的關心」。

▲溫翠蘋過年前被目擊到在路邊遭一名男子猛踹左側腹部，事後她表示該名男子是她的「家人」，當晚兩人都喝多了。（圖／溫翠蘋臉書）
▲溫翠蘋過年前被目擊到在路邊遭一名男子猛踹左側腹部，事後她表示該名男子是她的「家人」，當晚兩人都喝多了。（圖／溫翠蘋臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

修杰楷KTV被打「左眼受傷」！賈靜雯搭紅眼班機回台　心急發聲了

毆打修杰楷、王柏傑男子遭起底！竹聯幫、統促黨成員　還曾揍記者

修杰楷KTV被打「當晚慶生照」曝光！王柏傑甜喊：我的愛人

修杰楷、王柏傑KTV遭毆受傷！經紀人還原現場：被打覺得莫名其妙

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞