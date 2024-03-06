陳沂年前當街遭猛踹！陳冠希曾被打到鼻青臉腫　盤點4位被毆名人

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網紅陳沂上月5日在自家門前遭黃姓男子痛毆猛踹，導致她的臉部及耳朵擦挫傷，隨後黃男聲稱因喝醉酒所以認錯人，但陳沂在記者會上質疑黃男是預謀犯案，目前案件已進入司法程序。陳沂因時常在網路上評論時事，且一向敢怒敢言，吸引了不少粉絲。也常在社群平台上公開叫板吳宗憲、雞排妹等人，更時常與粉絲吵架，嗆辣的個性，因此跟不少人結仇。
陳冠希街頭遭圍毆 鼻青臉腫穿鬧市追兇
2004年陳冠希在香港中環遇到2名外籍少年嘲笑他的穿著及舞姿，並指他完全不是嘻哈（Hip Hop）的料，隨後將陳冠希推倒在地並進行圍毆，把陳冠希打得鼻青臉腫。2名少年行兇後逃跑，陳冠希則追著他們穿越整個中環鬧區，最終與警察在巴士上抓到2名施暴少年。
大根參加生日宴 遭爆頭滿頭鮮血
藝人大根曾於2018年參與「玖壹壹」春風的生日派對，在KTV外遇到鬥毆衝突，大根甚至被打到掛彩，滿頭鮮血地遭警察押送上警車，衝突事件一度被認為是大規模流血衝突。事後大根表示僅僅是一般酒客鬧事行為，他與施暴者完全不認識，被揍也是莫名其妙，但鬧事的酒客隔天就親自送禮向他道歉，2人也私下達成和解。
溫翠蘋當街遭踹 騎樓下尖叫痛哭
50歲女星溫翠蘋今年初也驚傳遭一名男子用腳踹腹部左側，她當場坐在騎樓下尖叫痛哭。警察到場後溫翠蘋稱對方是「丈夫」，並透過經紀人發表聲明：「當日因為雙方都未控制好酒精的攝取量，導致口角爭執，情緒激動，返家後已互相道歉，誤會一場，和平落幕。我並沒有受傷。謝謝大家的關心」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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