工程師堅持戴Vision Pro結婚！新娘「複雜表情」意外爆紅
蘋果公司於2月2日正式於美國推出AR/VR頭戴顯示器Vision Pro，要價3500美元，相當於新台幣11萬，網路開箱影片如雨後春筍般冒出，然而，開售一個月後，使用者戴著Vision Pro直接走到大街上的景象已不足為奇，美國加州一名軟體工程師竟然堅持戴著結婚，就連拍攝婚紗照時，也不打算取下，照片在網上流傳，畫面中新娘的「複雜表情」意外爆紅。
記者鄭妤安／台北報導
加州新創AI公司技術工程師Jacob Wright於2月與妻子Cambree Wright於猶他州風景秀麗的山脈前慶祝婚禮時，戴著要價3500美元的Vision Pro。婚後，Jacob將兩人的照片上傳至社群平台X（Twitter的前身），只見新娘Cambree拿著花束，露出厭惡的表情，而這位科技工作者似乎還沉浸在他的世界裡。
Cambree接受外媒採訪時表示，「我盡量不去看，因為這有點令人毛骨悚然，有點不可思議」，但她還是選擇讓丈夫繼續戴著Vision Pro。新郎Jacob則透露，他在開賣幾天後購入，並迫切的詢問妻子是否可以在婚禮儀式中配戴，Cambree拒絕，只允許他在招待會上戴。
在攝影師為兩人拍攝婚紗照時，Jacob問了Cambree「可以用Vision Pro拍照嗎？」Cambree還沒來得及回應，她的丈夫就已迫不及待戴上了，Jacob對於自己的舉動表示，他認為20年後向孩子展示這段婚禮影片，是件非常有趣的事。