佳世達2023年財報毛利率16.2%創20年新高 擬發現金股利1.2元
佳世達昨（5）日董事會通過2023年財報，整體營業毛利率達16.2%，創下20年新高。每股稅後純益（EPS）1.51元，預計配發現金股利1.2元、股利發放率約79%。不過，財報雖已先公開，今（6）日下午即將舉行法說會，但今早開盤便震盪，一度下跌超過3%。倘若以最低價44.5元計算，現金殖利率仍達2.69%。
記者魏妤庭／台北報導
佳世達昨日公布去（2023）年財報，合併營收2036億元，相較前年減少15%，營業毛利330.8億元，營業淨利50.11億元，較前年減少14%，主要是受到資訊產品需求下降影響。另歸屬於母公司淨利29.76億元，年減約53億元，則是因為前年處分香港明基電通有限公司100%股權，獲得龐大收益，因此，在2022年基期較高下，影響2023年獲利表現。
不過，佳世達因佈局醫療等高附加價值新事業，營收1012億元，已連續2個年度超過千億元規模，全年營收佔比已達5成。而這也使得佳世達營業毛利率持續提升，去年毛利率高達16.2%，不僅比前一年度增加1.8%，更創下20年來的新高。
此外，佳世達董事會將在5/29舉行股東會，並已同步通過去年股利政策，預計配發現金股利1.2元、股利發放率約79%，以昨日收盤價47.25元計算，殖利率約2.54%。
另昨日也公布今（2024）年2月合併營收為139.31億元，較去年同期減少11.5%，較上月減少14.7%。累計2024年1-2月合併營收為303億元，較去年同期減少4.1%。並將在今日舉行法人說明會，進一步說明去年營運結果與今年展望。