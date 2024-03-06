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藏壽司扭蛋「最佳獲得攻略」曝光！實測成果出爐　日本官方也認證

▲日本知名迴轉壽司品牌「藏壽司」因為吃5盤壽司就可以轉扭蛋，吸引不少動漫迷上門光顧。（圖／藏壽司臉書）
▲日本知名迴轉壽司品牌「藏壽司」因為吃5盤壽司就可以轉扭蛋，吸引不少動漫迷上門光顧。（圖／藏壽司臉書）

記者潘毅／綜合報導

日本迴轉壽司品牌「藏壽司」，最大特色就是能「拿吃完空盤抽扭蛋」，深獲大小朋友喜愛。近期藏壽司更與「三麗鷗家族」合作，推出精緻扭蛋小物，吸引許多人特地前往朝聖，不過有些顧客吃到肚子撐爆，都還沒能獲得想要的東西。就有網紅實測藏壽司扭蛋「最佳獲得攻略」，此外日本官方人員也有進行驗證，並公開執行成果。

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▲藏壽司x三麗鷗5款鮮度君吊飾。（圖／藏壽司提供）
▲近期台灣藏壽司與三麗鷗聯名，推出5款鮮度君吊飾引爆風潮。（圖／藏壽司提供）
日本知名的「藏壽司」，早在2000年12月就導入「空盤抽扭蛋」系統「 BIIKURA-PON」，只要顧客須將5個空盤投入回收槽內，就能獲得一次抽取扭蛋的機會，更因此成為孩子們最愛去的餐廳之一，可以享受回收空盤、拿扭蛋的樂趣。近年來藏壽司也常與知名動漫、IP合作，許多人更專程為了精緻小物前往用餐，但常吃到肚子撐爆，卻都沒能入手心儀的獎品。對此，日本藏壽司官方與網紅也公布了扭蛋「最佳獲得攻略」，提供給主要目的在於蒐集扭蛋獎品的顧客參考。

🍣台灣版最佳扭蛋獲得攻略

台灣藏壽司近期與三麗鷗聯名推出扭蛋，知名Youtuber「可可酒精」為了抽中稀有版的三麗鷗「鮮度君」吊飾，最終連續6天都前往用餐，並執行了「最佳獲得攻略」。

第一點：「選擇80元」價位的餐點，避免太快吃飽
第二點：把握「雙倍抽獎」機會，用手機掃描機台QR Code，就能用手機點餐，找尋食物上有扭蛋圖樣的餐點，累積滿200元就能獲得雙倍中獎機會。
第三點：吃完的盤子不要分次投入，等累積到最後，再一次性連續投入。

▲可可酒精公布了連續6天執行攻略「總戰況」。（圖／取自youtube頻道可可酒精）
▲可可酒精公布連續6天執行攻略「總戰況」。（圖／取自youtube頻道可可酒精）
最終可可酒精也公布了連續6天執行攻略「總戰況」，最終她吃了152盤，一共有30次抽獎機會，最終中了7次，平均每吃21盤就中獎一次，而雙倍抽獎機會的部分，在6次嘗試中僅一次中獎，總花費金額是5950元，獲得8顆扭蛋，外加隱藏獎品三麗鷗不銹鋼杯。但可可酒精仍沒有拿到心目中最想要的「鮮度君」系列吊飾。


 

🎌日本版最佳扭蛋獲得攻略

日本藏壽司官方Youtuber「1・7・8・」先生過去也曾前往淺草的旗艦店拍片分享，在藏壽司只花4000日圓（約新台幣842元），就能最有效率或扭蛋的方法，首先他們也掃描了QR Code用手機進行點餐，之後選擇「附贈一顆轉蛋」的套餐進行點餐，再加上因為使用手機點餐，累積550日圓又能獲得1回扭蛋機會，因此「1・7・8・」先生與夥伴各點一份套餐時，就已獲得2顆扭蛋+2次抽獎機會。

▲日本藏壽司官方Youtuber「1・7・8・」先生分享，花4000日圓就能獲得最多扭蛋的方法。（圖／取自youtube藏壽司官方頻道）
▲日本藏壽司官方Youtuber「1・7・8・」先生分享，花4000日圓就能獲得最多扭蛋的方法。（圖／取自youtube藏壽司官方頻道）
除了繼續點附贈扭蛋的套餐之外，連兩人還點了甜點類補足金額，最終獲得5個扭蛋外加6次抽獎機會，而在6次抽獎機會中，兩人終於在最後一次中獎，外加旗艦店消費獲得的「 BIIKURA-PON」DX!!機台抽獎機會也成功中獎，最終「1・7・8・」先生花費4000日圓（約新台幣842元）就獲得了7顆扭蛋。

對比台灣、日本藏壽司這兩種的扭蛋最佳獲得攻略，共同點在於使用手機點餐，換算下來在台灣獲得一顆扭蛋的價格約是743元新台幣，日本則是120元新台幣，不過由於兩地菜單、套餐銷售方法差異頗大，再加上台灣還有消費集點能兌換的隱藏獎品機制，因此各有優勢，覺得獲取價格划不划算，就得看顧客對於聯名商品的喜愛程度有多高了。

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