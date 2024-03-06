藏壽司扭蛋「最佳獲得攻略」曝光！實測成果出爐　日本官方也認證

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🍣台灣版最佳扭蛋獲得攻略
台灣藏壽司近期與三麗鷗聯名推出扭蛋，知名Youtuber「可可酒精」為了抽中稀有版的三麗鷗「鮮度君」吊飾，最終連續6天都前往用餐，並執行了「最佳獲得攻略」。
第一點：「選擇80元」價位的餐點，避免太快吃飽
第二點：把握「雙倍抽獎」機會，用手機掃描機台QR Code，就能用手機點餐，找尋食物上有扭蛋圖樣的餐點，累積滿200元就能獲得雙倍中獎機會。
第三點：吃完的盤子不要分次投入，等累積到最後，再一次性連續投入。
最終可可酒精也公布了連續6天執行攻略「總戰況」，最終她吃了152盤，一共有30次抽獎機會，最終中了7次，平均每吃21盤就中獎一次，而雙倍抽獎機會的部分，在6次嘗試中僅一次中獎，總花費金額是5950元，獲得8顆扭蛋，外加隱藏獎品三麗鷗不銹鋼杯。但可可酒精仍沒有拿到心目中最想要的「鮮度君」系列吊飾。
🎌日本版最佳扭蛋獲得攻略
日本藏壽司官方Youtuber「1・7・8・」先生過去也曾前往淺草的旗艦店拍片分享，在藏壽司只花4000日圓（約新台幣842元），就能最有效率或扭蛋的方法，首先他們也掃描了QR Code用手機進行點餐，之後選擇「附贈一顆轉蛋」的套餐進行點餐，再加上因為使用手機點餐，累積550日圓又能獲得1回扭蛋機會，因此「1・7・8・」先生與夥伴各點一份套餐時，就已獲得2顆扭蛋+2次抽獎機會。
除了繼續點附贈扭蛋的套餐之外，連兩人還點了甜點類補足金額，最終獲得5個扭蛋外加6次抽獎機會，而在6次抽獎機會中，兩人終於在最後一次中獎，外加旗艦店消費獲得的「 BIIKURA-PON」DX!!機台抽獎機會也成功中獎，最終「1・7・8・」先生花費4000日圓（約新台幣842元）就獲得了7顆扭蛋。
對比台灣、日本藏壽司這兩種的扭蛋最佳獲得攻略，共同點在於使用手機點餐，換算下來在台灣獲得一顆扭蛋的價格約是743元新台幣，日本則是120元新台幣，不過由於兩地菜單、套餐銷售方法差異頗大，再加上台灣還有消費集點能兌換的隱藏獎品機制，因此各有優勢，覺得獲取價格划不划算，就得看顧客對於聯名商品的喜愛程度有多高了。