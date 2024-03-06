重機網美遭7男性侵「不怪印度」！政府頒獎式慰問 全民看傻轟爆
一名在IG擁有逾36萬名粉絲的拉丁裔重機網美，日前與老公在印度旅遊時，遭7名男子闖入帳篷，她更慘被性侵、毆打，事件引起印度民眾高度關注。目前當地警方已將8名涉案人士全逮捕歸案，更獻上慰問金支票，畫面曝光卻反挨轟是在作秀；受害網美事後則發聲表示不怪印度，感謝警方與各界的關注支持。
記者賴禹妡／綜合報導
回顧整起事件，擁有西班牙與巴西雙重國籍的女子南達（Nanda），日前和老公從孟加拉騎車到印度，目的地設立在哈爾邦和尼泊爾，夫妻倆1日晚間抵達賈坎德邦杜姆卡（Dumka），就地搭帳篷過夜時，竟遭7名男子闖入攻擊。 當地員警深夜在路邊發現南達和丈夫，察覺到現場異樣，雖然語言不通仍帶2人前往醫院治療，南達被性侵的遭遇才得以曝光。
該案引起印度民眾怒火，警方成立特別調查小組，第一時間已逮捕3名涉案嫌犯，而根據《CNN》報導，當地警察局副局長杜德（Anjaneyulu Dodde）5日證實，其他在逃嫌犯也已遭到拘留，據悉涉案男子總共有8名，比當初南達控訴的還要多出1人。
杜姆卡政府表達歉意，決定給予夫妻倆每人100萬盧比（約38萬新台幣）支票，當作是慰問金，不過除了現場開放媒體拍照，「頒獎式」慰問、大合照等環節更引發爭議，畫面曝光後讓大眾十分不滿，認為政府根本就是在作秀，恐怕會讓南達與丈夫承受二度傷害，痛批「無恥到極點」。
南達事後在IG表示，她只是希望能幫相同經歷的女性討回公道，感謝各界的支持與警方的高效率。她坦言不會因此責怪印度人，只會譴責犯罪者，在印度旅遊時還是好的回憶占比居多，相信多數印度居民仍是善良的。
※【NOWnews 今日新聞
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