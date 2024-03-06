「觀光逆差66億元」禁赴陸旅遊團？立委批：何不禁止赴日旅遊團

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交通部觀光署日前解釋，基於「發展觀光條例」、「旅行業管理規則」2法源，禁止赴陸旅遊團。包括「發展觀光條例」第53條第1項「觀光旅館業、旅館業、旅行業、觀光遊樂業或民宿經營者，有…損害國家利益…者，處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰；情節重大者，處新台幣15萬元以上50萬元以下罰鍰，並定期停止其營業之一部或全部，或廢止其營業執照或登記證。」
以及「旅行業管理規則」第49條第19款「旅行業不得有下列行為：…十九、經營旅行業務不遵守交通部觀光局管理監督之規定者」辦理。
高金素梅詢問，旅行業組團赴大陸到底損害什麼國家利益？交通部次長林國顯回應，是綜合考量，包括逆差問題。
高金素梅指出，若是因為逆差問題，那據日本觀光數據，台灣人去年第2季訪日旅客數為98.4萬人，每人平均支出為17.68萬日圓（約新台幣3.7萬元），若以去年整體台灣人赴日旅遊，約支出1000多億元，對比國人赴陸消費僅805億元，若是考量所謂的逆差，那交通部是否該禁止組團赴日旅遊呢？
林國顯回應，但本質上，日本政府並沒有禁止日本人來台旅遊。
陸委會主委邱太三說，問題是出在陸方差別待遇、雙方不對等，目前情況是中國迄今尚未開放來台團體旅遊及自由行，但台灣有開放赴中自由行，政策、產值上明顯不對等。
立委黃捷隨後指出，台灣人愛去日本旅遊、消費多，雖然有逆差狀況，但日本人也可以來台旅遊，對等基礎應該是兩邊完全開放狀態，就不會有問題。
黃捷提到，中國、台灣對開放兩岸旅遊，在政策上不對等，中國完全禁止來台，但台灣人能赴中自由行；2019年陸客來台消費739億元、國人赴陸消費達805億元，逆差高達66億元，禁團令後，739億元直接歸零，大大影響台灣餐飲、娛樂業，但因為國人還是能到中國自由行，所以仍有赴陸消費，這部分也明顯不對等；受政策影響，去年只有中國22萬人次來台灣，包括從第三地轉來或商務客，但台灣赴中國達176萬人次，差了8倍，可以說兩岸旅遊在政策、產值、人次上都不對等，與日本觀光逆差情形有很大不同。