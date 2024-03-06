NBA／澳洲王Patty Mills加盟熱火！2014年曾擊退熱火三巨頭奪冠
現年滿35歲的「澳洲王」Patty Mills，本季僅為亞特蘭大老鷹（NBA）上陣打了19場比賽就遭棄用，雙方日前達成買斷協議，今（6）日根據《ESPN》記者「沃神」Adrian Wojnarowski透露，「Patty Mills將加盟邁阿密熱火」，將挑戰生涯第2座冠軍，其中Patty Mills的生涯首冠，就是在2014年擊退擁有LeBron James、Dwyane Wade、Chris Bosh坐鎮的熱火隊。
記者張志宇／綜合報導
Patty Mills在聯盟中擁有15年資歷，其中生涯前9季皆是效力聖安東尼奧馬刺，是馬刺陣中的主要輪替控衛，並2度殺進冠軍戰，且巧合的是兩次對手都是自己本季的新東家熱火，並在2014年贏下總冠軍，該年冠軍戰Patty Mills場均僅出賽15.2分鐘，就能攻下10.2分，整體命中率與三分命中率皆突破5成。
Patty Mills生涯有著39%的三分命中率，此外身為澳洲國家隊傳奇的Patty Mills，更被認為是球場上最具領袖氣質的球員之一，曾在2022年拿下NBA最佳運動精神獎。
值得一提，Patty Mills生涯共打過95場季後賽，生涯三分命中率高達39％，能為熱火提供更多進攻選擇並拉開空間，提升板凳群的外線火力，有望成為Jimmy Butler身邊的得力助手。