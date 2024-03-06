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引入印度移工蓄意隱匿？藍綠猛轟勞動部「遮遮掩掩」

▲藍綠立委都批評，這次與印度簽署MOU，不公開、不透明，程序也不夠嚴謹，與社會大眾更缺乏溝通、相關配套措施也不完整。（圖／勞動部提供）
▲藍綠立委都批評，這次與印度簽署MOU，不公開、不透明，程序也不夠嚴謹，與社會大眾更缺乏溝通、相關配套措施也不完整。（圖／勞動部提供）

記者林志怡／台北報導

立法院衛環委員會今（6）日就「我國開放印度移工對本國勞工就業市場之衝擊」，邀集勞動部等相關單位進行專題報告，國民黨、民進黨立委於質詢時都提到，這次與印度簽署勞務合作備忘錄（MOU）的過程不公開、不透明，程序也不夠嚴謹，與社會大眾更缺乏溝通、相關配套措施也不完整。

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勞動部長許銘春於今日立法院衛環委員會前接受媒體聯訪表示，勞動部與印度方已經在2月16日通過視訊完成MOU簽署，並在2月26日接到外交部通知、已完成勞務合作備忘錄（MOU）換文程序，30日內會報與行政院備查、再送立法院查照，後續實行細節仍有待與印方討論。

然而，國民黨立委王育敏質詢時痛批，這次MOU簽訂，台印雙方從2023年6月左右就開始洽談，但一直到簽署MOU的前一日，勞動部仍堅稱相關期程與簽署方式仍在研議中，此舉形同蓄意隱匿、迴避外部監督，過程中更未曾召開說明會、公聽會與國人溝通，也沒有提出相關影響評估報告。

民進黨立委劉建國也指出，勞動部於書面報告中稱，印度移工來台不會遇到種姓制度的問題，但台灣的外籍移工人權議題長年備受討論，長久以來移工支持系統、文化與語言隔閡問題沒有妥善解決，這次又倉促引入印度移工，顯見事前沒有做好評估與配套。

此外，民進黨立委林淑芬痛批，印度官方語言雖有英文，但實際上只有10%會說英語，而勞動部先前已經做過調查，有高達62.8%的事業單位認為，僱用外籍移工的最大困擾，家庭雇用者也有56%的僱主認為語言是一大障礙，目前勞動部仍未有妥善的改善措施。

林淑芬進一步批評，勞動部與外交部在移工來源地區規劃上更是說法「對不上」，現在的直聘制度更是完全錯誤的做法，高達97%的雇主還是委託仲介、聘用移工，國家把語言不通與沒有專業的問題都丟給雇主，呼籲從開放印度移工、調整措施開始，用「國對國直聘，弱化私人仲介，強化國家責任，杜絕移工剝削。」

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