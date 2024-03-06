衛福部擬取消掛號費上限　藍委轟：開啟賴清德「漲聲響起」時代

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吳宗憲說，依照現行規定，各醫療院所有門診150元、急診300元的掛號費上限，若因故要收取超過此上限的費用則需進行備查、經地方衛生局檢核，透過這種方式讓國民看病的負擔維持在合理範圍。但是，從此以後，健保掛號費會全權交由醫療院所自行決定。
吳宗憲指出，針對本次「開創性」的調整，衛福部長薛瑞元表示是為了讓「收費回歸市場機制」，此時此刻執政黨用這樣簡單一句話，就拍板讓健保掛號費漲至無上限，都不需要國師就可以預測，接下來這同樣的一句話，將讓電費、水費、學費、汽油費通通都漲。
吳宗憲說，眼看著四月電費就要漲價，現在又有廢除健保費上限緊隨其後，萬物皆漲的時代真的不遠了。一切都是先拆彈，為了賴清德就位總統前讓「漲聲響起來」。民進黨政府，選前都說不會漲，選後卻樣樣開始漲，這不是騙選票，什麼是騙選票？
「執政黨究竟將人民看病就醫的權益置於何地？」吳宗憲質疑，而在大開閘門的決策背後，有沒有考量相應的配套措施來把關病人權利？是否有取代衛生局備查的審核機制？該如何因應很可能出現的聯合上漲行為？通通沒有說。
吳宗憲痛批，民進黨為了幫5月即將走馬上任的賴清德鋪路，不惜大動作讓國家機器再度動起來，真是毫無下限，將人民的利益棄如敝屣。