曾莞婷雪地秀比基尼！「先給你們小辣」吸萬人朝聖 更性感在後面
藝人曾莞婷因演出八點檔《世間情》受到關注，近年來她立拚轉型，演出多部偶像劇《媽，別鬧了！》、《機智校園生活》、《省省吧！我家富貴發》等等。近日她到日本北海道旅遊，今（6）日送上性感照，曾莞婷在雪地脫掉外套，露出比基尼直呼「先給你們小辣」，火辣程度破表，吸引上萬人朝聖，網友也大喊，「敲碗敲鍋，大辣！大辣！大辣！」
記者薛羽彤／綜合報導
曾莞婷近日到日本北海道旅遊滑雪，她從泰國一路玩到日本，笑說：「從最熱的國家到最冷的國家，就是要這麼極端，跟我的人生一樣。」今日她再度送上美照，寫上「像不像三分樣，今天先給你們小辣。」照片中，她在雪地裡把外套脫掉，露出裡面的比基尼，無畏寒冷擺出性感POSE，比基尼中間還挖了一個洞，性感程度破表。
曾莞婷曬出性感好身材，許多網友看了鼻血直流，發文4小時已有1.8萬人點讚，紛紛留言表示，「老闆，麻煩來一莞（碗）小辣」、「麻煩再加辣，謝謝！」、「美翻了，好漂亮哦」、「陸續還有中辣，大辣？」、「這伏筆值得期待」、「這叫小辣，根本地獄麻辣了。」
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