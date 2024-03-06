馬英九與蔡英文合體變「蔡英九」？老天鵝酸：早就懷疑是同一個人
國民黨立委羅智強昨在立法院質詢時關切政府打詐進度，不過在秀出投影片時，竟把總統蔡英文打成「蔡英九」，把前總統馬英九與蔡英文合體。事實上，蔡英文剛上任時，就有人稱他是「女版馬英九」，蔡英文也曾跟馬英九一樣，都曾說「我是看報紙才知道」。
記者何哲欣／綜合報導
馬英九在任時，回答媒體提問有時會說，「看報紙才知道」，挨批太離譜，但2016年被問到「口譯哥」、現任台北市議員趙怡翔被外派至駐美代表處，蔡英文私下與媒體餐敘時被問到此事，竟也說是看報紙才知道。粉絲專頁「老天鵝娛樂」當時就作梗圖狂酸，「我早就懷疑他們兩個是同一個人了！」
此外，2016年蔡英文就職前，網路上也流傳一則笑話，一隻鸚鵡飛到了總統府。 軍警費了九牛二虎之力，把牠捉住了！ 豈料那鸚鵡開口說話：快放開我，否則等等你們會後悔莫及！ 軍警連忙問：鳥大大，請問是為什麼呢？ 鸚鵡回答：我來找弟弟的，英九、英九，你在哪？快來救我，我是英五。520之後，那隻鸚鵡又飛到了總統府被抓到了。 憲兵說：哼，現在已經不是你弟弟當總統了啦！ 鸚鵡：嘿嘿！等我妹妹來，你們就慘了，英文！英文！快出來，我是英武啊！