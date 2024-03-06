國民黨要改革！立委入陣接黨職 朱立倫喊「絕對不是消滅黃復興」
國民黨主席朱立倫進行大規模黨務組織改造，大刀一揮將把被稱為國民黨「鐵票部隊」的黃復興黨部裁併入一般黨部，另一項改革，就是將青年事務委員會將整併為「青年數位部（KMT Studio）」，邀請年輕立委葛如鈞當召集人，廖偉翔擔任主任，至於黃復興黨，將成立特有「軍人服務工作委員會」，簡稱黃復興工作委員會，並在組發會下有「退伍軍人部」
記者林怡昕／台北報導
朱立倫今天在中常會上發表談話，他指出，國民黨的改革的腳步從來不可能有一天終止，而且要讓更多的年輕世代，能夠接受、加入、支持國民黨，所以在組織變革當中，今天提出來的方案，主要是針對青年時代的部分，將青年事務委員會（包含革實院、青年部、青年團、青工會等）整合成「青年數位部（KMT Studio）」，邀請葛如鈞擔任召集人，也拜託廖偉翔來擔任青年部主任，婦女部主任則邀請立委邱若華。
朱立倫續指，有關黃復興的部分，第一，必須要肯定感謝黃復興，過去前輩們到現在所有的資深同志對黨的貢獻，第二，對於黃復興所有幹部給予肯定，但是時代的變革必須精進，綜合共同意見，將成立特有「軍人服務工作委員會」，簡稱黃復興工作委員會，然後在組發會下有「退伍軍人部」，就是黃復興部，各地還是有退伍軍人工作委員會以及退伍軍人工作組。
朱立倫說，除了要讓黃復興的功能能夠持續，而且能夠精進擴大，因此把名稱保留，第二，要將重要幹部留用，但是要求大家能夠擴大服務，在各地方結合地方黨部的所有的服務工作，以後都在地方黨部主委以及副主委的帶領之下，大家結合之下統一指揮服務所有黨員。
朱立倫強調，這是跟黃復興以及很多同仁討論出來的精進方案，「不是消滅黃復興，絕對不是消滅黃復興」，而是讓我們整個國民黨的組織更強大、經濟、團結。