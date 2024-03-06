獨／猴硐貓站長雕像突現身台中？寶可夢迷：牠當補給站長已多年
媒體報導，新北猴硐車站內有尊貓列車長雕像，兩年前突然不見，日前現身在新烏日車站的鐵道故事館，瑞芳區長希望能迎回雕像。此說法引起台中的寶可夢迷不滿，指3、4年前這尊雕像就被登錄為寶可夢補給站，早就落地生根，這裡就是牠的家，「每天通勤在這裡等車，我們都要嚕貓的」！
記者顏幸如／台中報導
日前有媒體報導，新北猴硐車站有座貓列車長「黑鼻」的雕像，兩年突然不見。經過調查，它是被出資建造的店家，搬到台中新烏日車站的鐵道故事館。瑞芳區長發現後積極向廠商溝通，希望能迎回雕像。
但上述說法遭台中地區的寶可夢迷駁斥，這座半人高的貓雕像原被擺在新烏日車站往高鐵站的通道上，純白身體黑黑鼻子，每天對著來往通勤族打招呼，模樣非常療癒，名字叫「喵吉」，寶可夢迷以牠為圖騰申請補給站，命名為「big cat」，每天在新烏日站換車時總不忘刷一下，就像真的嚕貓一樣快樂。
後來通道被闢為行動賣場，「big cat」突然不見了，寶迷不免失落，後來才發現牠被搬進一旁的鐵道故事館內，從每天站路口對過往通勤族打招呼，變成「鎮店」對逛故事館的遊客微笑。由於一早趕上班時店還沒開，才誤以為「big cat」失蹤了！寶可夢迷表示，不管是「黑鼻」還是「big cat」，牠都深受喜愛，不是沒人要的浪貓。