選後秒簽署印度移工合作MOU！洪孟楷畫大問號：勞動部準備好了？
立法院衛環委員會今（6）日就「我國開放印度移工對本國勞工就業市場之衝擊」，邀集勞動部等相關單位進行專題報告，國民黨立委洪孟楷詢問勞動部長許銘春，與印度雙方於2月26日完成移工合作MOU的換文簽署程序「勞動部對配套是否有準備好？」，對此，許銘春回應後續將報行政院、立法院備查及查照，初期引進將小規模試辦。
記者林莞茜／綜合報導
洪孟楷批民進黨政府「帶頭做兩手策略」，選前先否認與印度日前簽署移工合作備忘錄（MOU），大動作澄清、駁斥是假消息，但選後才一個月就完成簽署，而根據勞動部報名指出，產業缺工嚴重，因此詢問勞動部長許銘春「缺工嚴重到底統計有多少人？」。
許銘春則回，目前掌握大約10萬人，與印度簽訂MOU就是要補足這個缺口，未來非常有可能就是引進10萬名以上的印度移工。
洪孟楷更質疑，大量移工進入前都上未執行相關配套、政策、地方政府等說明「準備好了沒，是個非常大的問號」，國民黨立委涂權吉、邱鎮軍也對引進印度移工事前是否有做過評估做詢答，但許銘春僅回有內部評估資料，並稱由於MOU僅是初步合作意向，接下來雙方才會進入實質討論配套，勞動部後續會在召開專家學者會議進行進一步討論。