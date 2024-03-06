國民黨拋藐視國會罪 林俊憲：確定執政無望放棄治療了嗎？
國民黨立法院黨團拋出「國會改革5法」，其中包括「藐視國會罪」，包括政院官員接受質詢時若隱匿或明知不實仍虛偽陳述者，與官員若有反質詢經院會主席制止仍繼續者將面臨刑責。對此民進黨立委林俊憲今（6）日表示，法律不僅限制民進黨政府，任何政黨執政都適用，認為國民黨分明是幫自己蓋上遮羞布，否則老是被官員抓到指出錯誤反打，更嘲諷稱「難道國民黨真的放棄治療了嗎？確定自己執政無望了嗎？」
記者陳威叡／台北報導
林俊憲表示，目前立法院質詢進行三分之一了，看到許多國民黨新科立委的問政品質，他突然懂了，認為這哪是什麼國會改革？分明就是國民黨幫自己蓋上遮羞布，否則老是被官員抓到指出錯誤反打，那畫面真的不太好看，只好搬出刑罰來恐嚇人了。
林俊憲說，看看這陣子國民黨立委的質詢，有的需要院長陳建仁教統計學，有的自創「質詢是上對下」的法學新解，最多的是用毫無根據的主觀指控胡亂批評，然後官員回應導正視聽，眾目睽睽下被指正、臉頰一熱，就氣急敗壞說是「反質詢」，或是乾脆直接不讓官員回答了，自己演完自己的獨角戲。
林俊憲諷刺，為了避免繼續丟臉，國民黨只好出大絕，直接用刑罰恐嚇堵上官員的嘴，不然可以預見，一定會出現非常多堪比「連戰舉球手」的經典質詢片段，以後還會被人翻出來嘲笑。光是這幾天就很精彩了，更何況接下來還有4年，喊話在野黨立委，想讓人尊重，請從提升自己的問政能力做起，「不要老是搞些旁門左道，好嗎？」