獨／猴硐貓站長雕像不只一隻！業者：當初沒人要、如今鎮店之寶
猴硐貓站長流浪到烏日，背後故事是觀光業的疫情辛酸淚。業者感慨當年忍痛殺出猴硐，曾詢問多位地商家，沒人願收留「黑鼻」雕像，大費周章搬回台中後成為鎮店之寶，卻三度被要求送回。《NOWnews》記者發現架上還有一整排「永遠的列車長黑鼻」公仔，他無奈笑道，那些都是美好的過去，現在最重要的是往前走，也透露黑鼻雕像還有「雙胞胎」。
記者顏幸如／台中報導
針對猴硐地區希望「黑鼻」回娘家一事，何姓業者原不願受訪，與《NOWnews》記者溝通後稍微聊起自己，是鐵道迷又是貓奴的他，極盛時期在全台經營28家鐵道故事館，貓村猴硐站是重中之重，「那些年辦了好多活動，紀念『黑鼻站長』是其中之一，和在地商家一起帶動了猴硐觀光」，人潮來了、店租也漲了，從最初3千元漲到6萬元，4年前新冠疫情成為最後一根稻草，現在他只剩新烏日一家旗鑑店和菁桐一個小店面，當時猴硐沒人要、菁桐又塞不下的雕像，沒想到疫後觀光復甦後，又搶手起來。
何姓業者說，「黑鼻站長」活動正熱時，他取得授權製作了不少週邊商品，目前新烏日站店內還擺放不少公仔販售中，最熱門的鐵製便當盒則已絕版。當年他除了鐵道故事館，北部、中部另經營貓行館，門口各擺一隻「黑鼻站長」雕像。至於另隻雕像如今何在？他透露在中部一處知名農場，因為「當初花了感情製作的，我知道對方會珍惜」。
離開猴硐，愛貓的心不曾變，新烏日鐵道故事館裡有隻漂亮的貓店長「歐巴」，是他自捕獸鋏搶救下來的三腳貓。何姓業者說，大家都走過辛苦的日子，現在最重要的是往前走，過去是非他不想再談。