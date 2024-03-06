NBA／超狂中鋒橫空出世！ Sengun轟45分創紀錄 火箭114：104馬刺
近期馬刺在天才狀元「斑馬」Victor Wembanyama帶領下斬獲2連勝，今（6）日作客踢館同屬德州的球隊休士頓火箭，但火箭在長人Alperen Sengun狂砍45分、16籃板帶領下，以114:104守住主場拿下2連勝，馬刺則是終止近期2連勝。
記者張志宇／綜合報導
本戰Victor Wembanyama發揮並不佳，在進攻端被火箭包夾嚴防針對，但上半場結束馬刺仍以53:47領先，但進到下半場火箭火力全開，先是在第3節打出33:24攻勢逆轉，隨後進到末節不給馬刺反撲機會，單節打出34:24攻勢，終場就以114:104擊退馬刺。
Victor Wembanyama本場遭到火箭防守端針對，全場出戰31分鐘，10投4中、三分球5投2中，僅哪下10分、11籃板、3助攻、7火鍋的成績，正負值為-12，更發生多打6次失誤。
火箭今天的致勝功成可說是Alperen Sengun，全場32投19中，三分球3投2中，罰球7投5中，拿到生涯新高的45分，外帶16籃板、3助攻、5次抄截與1火鍋，根據美媒《StatMuse》表示，Alperen Sengun成為史上首位單場能夠拿到45分、15籃板、5抄截、2記三分的中鋒。