IU小巨蛋門票1分鐘賣完！70萬人搶2萬張　加場機率、清票時間來了

Angela佐藤曾1次吞450顆小籠包　大胃女王遊台灣霸氣喊：再來一盤

▲日本超人氣大胃女王Angela佐藤上節目光速清盤台灣美食，還大喊再來一盤！（圖／緯來綜合台提供）
▲日本超人氣大胃女王Angela佐藤上節目光速清盤台灣美食，還大喊再來一盤！（圖／緯來綜合台提供）

記者張一笙／綜合報導

緯來綜合台節目《女王大人》請來日本人氣大胃女王Angela佐藤與藝人們一起玩遊戲、品嚐台灣美食，而曾吃下450顆重量達9.6公斤的小籠包的Angela佐藤，不但屢屢贏下比賽，還光速橫掃桌面上美食，更是霸氣大喊：「再來一盤！」驚人實力讓所有人都佩服。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲節目邀請聶雲（右起）、張文綺、曾國城、日本超人氣大胃女王Angela佐藤、巴鈺、梨梨亞、風田等人，上節目分享台灣最具CP值的平價美食。（圖／緯來綜合台提供）
▲節目邀請聶雲（右起）、張文綺、曾國城、Angela佐藤、巴鈺、梨梨亞、風田等人，上節目分享台灣最具CP值的平價美食。（圖／緯來綜合台提供）
節目中特別邀請到在台灣也有著高知名度的日本超人氣大胃女王Angela佐藤，她透露自己的生涯最高紀錄，是吃下約450顆重量達9.6公斤的小籠包，驚人食量讓在場藝人都十分驚訝。Angela佐藤也說自己雖然曾經一次吃下32碗拉麵，但拉麵也是她大胃王生涯裡覺得最難對付的食物。

▲Angela佐藤（左）每一道菜都光速清盤，更在節目中喊出她的經典名句：「再來一盤！」（圖／緯來綜合台提供）
▲Angela佐藤（左）每一道菜都光速清盤，更在節目中喊出她的經典名句：「再來一盤！」（圖／緯來綜合台提供）
Angela佐藤不只有超大食量還有好運氣，製作單位安排聶雲、風田、張文綺及梨梨亞一一推薦高CP值的台灣平價美食，從山東燒雞到日式漢堡排，每一道都讓人看了垂涎欲滴。但能不能現場吃到得靠抽球遊戲決定，沒想到最後Angela佐藤竟然幸運得每一道菜都能吃到。而Angela佐藤也不負大胃女王美名，每一道菜都光速清盤，更在節目中喊出她的經典名句：「再來一盤！」讓現場所有來賓都十分佩服她的食量。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

傑尼斯第3位人夫！NEWS加藤成亮宣布結婚　對象是「普通日本人」

許光漢約會日本女星！3000粉絲搶看「初戀男友」癱瘓影城官網

本土女優田井虹進日本AV界！雞排妹「揭她私下面」：羨慕有XX的人

JYP娛樂宣布「暫時放棄NMIXX的Bae」　粉絲得知真相笑喊：真期待

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞