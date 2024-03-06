Angela佐藤曾1次吞450顆小籠包 大胃女王遊台灣霸氣喊：再來一盤
緯來綜合台節目《女王大人》請來日本人氣大胃女王Angela佐藤與藝人們一起玩遊戲、品嚐台灣美食，而曾吃下450顆重量達9.6公斤的小籠包的Angela佐藤，不但屢屢贏下比賽，還光速橫掃桌面上美食，更是霸氣大喊：「再來一盤！」驚人實力讓所有人都佩服。
記者張一笙／綜合報導
節目中特別邀請到在台灣也有著高知名度的日本超人氣大胃女王Angela佐藤，她透露自己的生涯最高紀錄，是吃下約450顆重量達9.6公斤的小籠包，驚人食量讓在場藝人都十分驚訝。Angela佐藤也說自己雖然曾經一次吃下32碗拉麵，但拉麵也是她大胃王生涯裡覺得最難對付的食物。
Angela佐藤不只有超大食量還有好運氣，製作單位安排聶雲、風田、張文綺及梨梨亞一一推薦高CP值的台灣平價美食，從山東燒雞到日式漢堡排，每一道都讓人看了垂涎欲滴。但能不能現場吃到得靠抽球遊戲決定，沒想到最後Angela佐藤竟然幸運得每一道菜都能吃到。而Angela佐藤也不負大胃女王美名，每一道菜都光速清盤，更在節目中喊出她的經典名句：「再來一盤！」讓現場所有來賓都十分佩服她的食量。
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