中職／蔡其昌確定連任會長！全票通過 未來3年繼續推動職棒發展
中華職棒今（6）日舉行會員大會暨全體理監事會，選出第12屆中華職棒會長，現任會長蔡其昌獲在場理事20票全數通過，確定連任。按照規定，中職會長任期屆滿前2個月需開會改選，現任會長蔡其昌3年任期結束，中職今天召開會員大會暨全體理監事會，進行會長改選，確定由蔡其昌連任中職會長。蔡其昌是繼陳重光、黃大洲、陳河東、趙守博、吳志揚後，第6位連任成功的會長，新任期3年將繼續帶領中華職棒，打造更優質的棒球環境。
記者吳政紘/綜合報導
去年12月6球團發表聯合聲明，一致推薦蔡其昌副院長擔任中華職業棒球大聯盟會長三年以來，各項成績在我們球團、球迷及全體職棒從業人員心目中，都是職棒聯盟會長職務的最佳人選。
中職提到，蔡會長推動修法，讓卡關多年的「運動產業發展條例」通過，此舉不只中職單一聯盟受益，台灣各項運動產業也都因為法案的運行，得以找到更多企業資源。對於球場的更新優化，蔡會長也協助各球團向教育部體育署爭取補助新北、桃園、台中等縣市政府進行棒球場地更新優化經費超過三億元。
中職表示，球團殷切的期待接下來能完成許多正在進行中或未來預定的計畫。這些年，蔡其昌會長自詡棒球志工，義務無給職為棒球界付出，已經展現十足的能力及對棒球的熱愛，不僅完成許多被認為不可能的任務，更實現就任時所提出「把餅做大」的願景。因此，我們六球團共同建請蔡其昌會長連任中華職棒大聯盟會長，繼續與我們為中華職棒寫下精彩與奇蹟。