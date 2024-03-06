行政院研擬勞動節全國放假！軍公教有望一起放　全教總籲儘速上路

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蘇俊榮今天答詢時表示，該案需依據《紀念日及節日實施辦法》實施，主管機關為內政部，因為這源於2000年時立法院有做一個附帶決議，休假天數為115或116天；後續內政部會召開跨部會會議，邀請人事總處、教育部、國防部等單位表達意見，經充分討論後，內政部會再將討論結果簽到行政院核定。
全教總指出，五一勞動節是象徵世界各國勞動者團結、彰顯勞動神聖價值的節日，2018年全教總曾製作「五一勞動節的由來」動畫短片，提供教師在課堂進行勞動教育。但諷刺的是，教師做為勞動者，在勞動節這天卻被排除在外，不能和全國勞工一起放假。
全教總說，2019年，全教總首次正式召開記者會訴求「五一國定假」，當時即獲得多位朝野立法委員的支持，各業工會亦表達認同，自該年度起，年年成為五一勞工遊行的主要訴求。全教總倡議後，引發社會輿論熱烈討論，親子無法同步放假、公務機關和民間單位一國兩制等，擾民與不便的聲浪湧現。
全教總提到，2020年，全教總持續向第10屆國會遊說，各政黨皆有立法委員表態支持，唯有行政部門鐵板一塊，不為所動；2021年全教總發起「紅不讓」行動，號召基層教師穿上紅衣集體發聲；2023年，全教總在五一勞動節當天，再次召開記者會，以「在團結的道路上，沒有人是局外人」為訴求，向執政最後一年的蔡政府喊話，可惜去年內政部仍未有實際動作，錯失改革時機。
全教總說，如今聽到行政院正面回應，認為「五一國定假」是遲來的正義，肯定最高行政首長終於聽進民間長期以來的訴求，早就該做，呼籲政府勿再拖延，應儘速宣布五一勞動節為國定假日，並期待全國勞動者共同紀念五一勞動節的這天早日到來，讓台灣的勞動人權向前邁進，跟上世界的腳步。