縮短陸配入籍年限／外籍人士健保差在哪？投保規定一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
如果屬於「有一定雇主之受僱者」，從受僱日起就可以加入全民健保；自106年12月1日起，在台灣地區出生之外籍新生嬰兒，在台灣地區領有 居留證明文件者，應自出生之日起投保。
此外，若外籍人士適用《外國專業人才延攬及僱用法》，「受聘僱從事專業工作」之外國專業人才，其配偶、未成年子女及因身心障礙無法自理生活之子女，經領有居留證明文件，應依附該專業人才自領有居留證明文件之日起加保。
若外籍人士適用《外國專業人才延攬及僱用法》，《具雇主或自營業主身分之外國特定專業人才及外國高級專業人才》，其本人、配偶、未成年子女及因身心障礙無法自理生活之成年子女，經領有居留證明文件者，應自領有居留證明文件之日起參加健保。
如果本身不是受僱者，自領有居留證明文件後，在台居留滿6個月之日起加保，而在台居留滿6個月，是指進入台灣地區居留後，連續居住達6個月，或曾出境1次且未逾30日，其實際居住期間扣除出境日數後，併計達6個月，陸配、外配都屬於此類。
但陸配是目前唯一可以讓70歲以上直系血親依親來台定居的外配，其直系血親同樣適用「在台居留滿6個月」的規範、可以加入健保，也是這次相關放寬措施，醫界最擔憂的部分。