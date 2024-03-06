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黃國昌批消防修法牛步　鄭文燦：須有完善方案、不會跳票沒有欺騙

▲民眾黨立委黃國昌批評政府針對消防職安修法進度牛步，政院副院長鄭文燦說明，法制作業必須尋求更完善的方案，不會跳票，更沒有欺騙的問題。（圖／記者陳明中攝）
▲民眾黨立委黃國昌批評政府針對消防職安修法進度牛步，政院副院長鄭文燦說明，法制作業必須尋求更完善的方案，不會跳票，更沒有欺騙的問題。（圖／記者陳明中攝）

記者陳威叡／台北報導

民眾黨立委黃國昌今（6）日於立院司法法制委員會質詢時，質疑政府對於提升消防職安修法進度牛步。對此去年負責召召開專案會議的政院副院長鄭文燦指出，對於消防員職業安全保障未盡之處，特別請消防署要以周延的角度，建立消防員職業安全保障制度，強調消防署有責任保護消防員職安，法制作業必須尋求更完善的方案，不會跳票，更沒有欺騙的問題。

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對於黃國昌質疑政府對於提升消防職安修法進度牛步，鄭文燦透過辦公室指出，去年已召開專案會議，請內政部消防署、勞動部及考試院等機關，共同研議保障消防員職業安全法制，重新檢視《消防法》、《職業安全衛生法》及《公務人員保障法》等法規，對於消防員職業安全保障未盡之處，特別請消防署要以周延的角度，建立消防員職業安全保障制度。

此外，負責部會應與專家學者及民間消防團體妥善溝通，取得共識後再行提出，務必以消防員安全為最優先考量。消防署有責任保護消防員的職業安全，法制作業必須尋求更完善的方案，不會跳票，更沒有欺騙的問題，將來在立法院審議法案時，也必須獲得各黨立委的支持。

最後鄭文燦說明，支持消防安全，還有很多工作要推動，包括推動工廠輔導法的修正，加強危險化學品的申報義務及企業責任。行政院去年也核定調升消防人員危險加給15%，提升消防員權益。在消防車輛及裝備上，行政院也支持消防署所提出的各項公建計畫，總經費超過80億元，可以說是近年來較大規模的消防建設，這些計畫也陸續在核定中。

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