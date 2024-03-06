香港《基本法》23條立法 驚見有人提議要求FB、YouTube撤出香港
香港《基本法》23條立法公眾諮詢期於上月28日結束，諮詢結果今（6）日出爐，有公眾建議「將Facebook、YouTube等網站撤出香港市場」，引發外界關注。對此，香港律政司司長林定國表示，立法針對的是危害國家安全的言論，絕對沒有禁制社交媒體的意圖。
記者倪浩軒/綜合報導
香港行政長官李家超，日前在北京出席兩會開幕時提到，將會盡快完成《基本法》23條立法，「早一天完成立法，早一天維護國家安全」。香港立法會今日舉行聯席會議，討論23條立法相關事宜，而港府提交的諮詢結果文件中，列出有公眾「將Facebook、YouTube等網站撤出香港市場」，掀起討論。
根據港府報告，除了將臉書，YT趕出香港，還有公眾提議「Telegram、Signal及部分加密通訊軟件成爲犯罪分子罪惡溫床，具有統領行動，發布煽動消息等性質，23條應禁止相關通訊軟件在香港使用」。
相關建議讓外界擔心是否港府將對社群媒體出手進行管制，對此，律政司司長林定國強調，「可以斬釘截鐵地講，絕對沒有任何意圖禁制社交媒體」。林定國稱社交媒體只是工具，法律不會阻止工具的存在，針對的是利用、濫用、誤用工具去散播危害國家安全言論的人」。
林定國表示，香港有資訊、言論自由，並質疑散播「禁制社交媒體」這種危言聳聽的訊息，是有心人士「唯恐天下不亂」。