咆嘯獸回來了！黃國昌批拿納稅錢搞政商關係　龔明鑫罕見動怒回嗆

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黃國昌說，他當時問過時任國發會主委陳美伶，陳美伶回答投資評估過程嚴謹，可遭公信。他要求龔明鑫今天也給出同樣的答案，否則就代表國發會的審議機制有問題。龔明鑫則回應，他們的評估過程是一模一樣的，而且後來監察院也有來調查，也有給他們建議。
黃國昌話鋒一轉到聯合再生案，黃國昌說，「聯合再生這個案子是誰介紹的？」龔明鑫回答，「我不知道」，當時他還有到國發會，應該是沒有人介紹」，黃國昌接著問，「你認不認識洪傳獻？有沒有吃過飯？」龔回答「我不記得」。
黃國昌表示，聯合再生投資模式，跟如興一模一樣，當初牽線的人是張景森，洪傳獻在2019年總統大選，更擔任蔡英文綠能後援會總會長，2020年選後於3月18日於「請客樓」設宴，包括潘孟安與張景森均有受邀，「你們當天在請客樓，談了什麼？」
龔明鑫一剛開始表示，「5年前哪一天發生什麼事，我怎麼記得！」不過黃國昌表示，聯合再生作為一家國發基金紓困公司，民進黨官員參加聯合再生董事長設宴，就是綠營官商勾結最好的例子。
龔明鑫這時有些動怒反駁，這不是例子，檢調來查才是最真實的例子，檢調是最客觀，歡迎黃國昌提供任何資料給檢調，他們都配合調查。黃國昌諷刺，「你們的廉政倫理的規範，是檢調沒有查就沒事喔？是這樣嗎？把標準講清楚」
龔明鑫回答，凡事要有客觀證據，「你說的都是推論，看圖說故事要成為證據，要檢調確認才行。」黃國昌說，客觀的證據都提出來了，「我問你，你有沒有去嘛！」連這麼簡單的事情都不敢回答；召委楊瓊瓔這時說要請互相尊重。
但黃國昌仍繼續咆嘯，國發會根本是拿納稅人的錢，去搞政商關係，龔明鑫為此動怒，「我們沒有這樣做！」，黃國昌仍繼續說「虧了這麼多錢」，龔明鑫則大聲回應，「你不要亂講，我們沒有這樣做！」最後時間到，召委連忙安撫雙方，結束這場質詢。