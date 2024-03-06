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咆嘯獸回來了！黃國昌批拿納稅錢搞政商關係　龔明鑫罕見動怒回嗆

▲黃國昌經濟委員會對國發會主委龔明鑫咆嘯兩人均動怒。（圖／取自國會頻道）
▲黃國昌經濟委員會對國發會主委龔明鑫咆嘯兩人均動怒。（圖／取自國會頻道）

記者邱新博／台北報導

立法院經濟委員會今天邀請國發會主委龔明鑫赴立院進行業務報告並備質詢，民眾黨立委黃國昌就國發基金投資「如興紡織」、「聯合再生」虧損案質疑國發會官商勾結，並質疑是政委張景森牽線、2020年選後張更與聯合再生董事長洪傳獻吃飯。黃國昌詢問龔明鑫，有沒有出席該宴會，龔明鑫起初以「5年前哪一天發生什麼事，我怎麼記得」回答，後來在黃國昌批評「拿納稅人的錢，去搞政商關係」，讓龔明鑫動怒，「你不要這樣講，我們沒有這樣做！」

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黃國昌過去擔任立委，對於國發基金「產業創新轉型基金」投資的虧損案件相當關注，在2024大選時，也屢屢拿出國發會如興紡織以及聯合再生虧損案質疑民進黨官商勾結。對於如興案，黃國昌表示，他六年前質疑國發會為何要投資一家在做牛仔布代工廠的公司，而且這家公司的財報造假，把錢洗到中國去。

黃國昌說，他當時問過時任國發會主委陳美伶，陳美伶回答投資評估過程嚴謹，可遭公信。他要求龔明鑫今天也給出同樣的答案，否則就代表國發會的審議機制有問題。龔明鑫則回應，他們的評估過程是一模一樣的，而且後來監察院也有來調查，也有給他們建議。

黃國昌話鋒一轉到聯合再生案，黃國昌說，「聯合再生這個案子是誰介紹的？」龔明鑫回答，「我不知道」，當時他還有到國發會，應該是沒有人介紹」，黃國昌接著問，「你認不認識洪傳獻？有沒有吃過飯？」龔回答「我不記得」。

黃國昌表示，聯合再生投資模式，跟如興一模一樣，當初牽線的人是張景森，洪傳獻在2019年總統大選，更擔任蔡英文綠能後援會總會長，2020年選後於3月18日於「請客樓」設宴，包括潘孟安與張景森均有受邀，「你們當天在請客樓，談了什麼？」

龔明鑫一剛開始表示，「5年前哪一天發生什麼事，我怎麼記得！」不過黃國昌表示，聯合再生作為一家國發基金紓困公司，民進黨官員參加聯合再生董事長設宴，就是綠營官商勾結最好的例子。

龔明鑫這時有些動怒反駁，這不是例子，檢調來查才是最真實的例子，檢調是最客觀，歡迎黃國昌提供任何資料給檢調，他們都配合調查。黃國昌諷刺，「你們的廉政倫理的規範，是檢調沒有查就沒事喔？是這樣嗎？把標準講清楚」

龔明鑫回答，凡事要有客觀證據，「你說的都是推論，看圖說故事要成為證據，要檢調確認才行。」黃國昌說，客觀的證據都提出來了，「我問你，你有沒有去嘛！」連這麼簡單的事情都不敢回答；召委楊瓊瓔這時說要請互相尊重。

但黃國昌仍繼續咆嘯，國發會根本是拿納稅人的錢，去搞政商關係，龔明鑫為此動怒，「我們沒有這樣做！」，黃國昌仍繼續說「虧了這麼多錢」，龔明鑫則大聲回應，「你不要亂講，我們沒有這樣做！」最後時間到，召委連忙安撫雙方，結束這場質詢。

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