阿嬌爆祕戀「女版陳冠希」回應了！周揚青與她曖昧對話被挖出
Twins成員阿嬌（鍾欣潼）與中國大陸網紅「女版陳冠希」皇甫聖華2023年爆出緋聞，近日更傳出雙人遊沙烏地阿拉伯，不過阿嬌否認說同行友人不只一位。娛樂圈藝人關係緊密，網友再挖出羅志祥（小豬）與周揚青交往期間，皇甫聖華曾多次發文示愛周揚青、喊她老婆，當時周揚青也曖昧回應：「我會永遠愛妳！」
記者黃雅琪／綜合報導
日前，阿嬌傳出與皇甫聖華雙人遊沙烏地阿拉伯、慶祝情人節，阿嬌沒有正面回應，只說這趟旅程有很多朋友一起去：「其實這個問題我已經回答過了，我就不再說啊！但是這個旅行是很開心的！」好奇心驅使下，網友翻出阿嬌好友周揚青與皇甫聖華的過往對話，曝光兩人昔日曖昧情。
網友發現11年前，皇甫聖華曾以暱稱「塞繆皇甫」在臉書發文示愛周揚青：「愛！愛！愛！愛！愛能改變我們！！」照片中兩人頭靠著頭自拍、有些曖昧，而當時周揚青與羅志祥正在交往中，皇甫聖華卻毫不避諱的叫她：「老婆！」周揚青也不避嫌地回說：「哈哈！我很高興我們仍然彼此相愛。」如今對話被翻出，兩人關係令人匪夷所思。
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