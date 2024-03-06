特企／Epson成為Earth Hour首家國際企業合作夥伴　支持減碳行動

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在 2024 年Earth Hour關燈一小時活動中，Epson與Earth Hour鼓勵民眾可以至小時銀行（Hour Bank）活動網頁上響應並登錄自己的節能行動。而Epson更啟動全球銷售公司網絡，超過26種語言的國家，喚醒群眾對節能行動的意識。此外，在3月23日Earth Hour關燈一小時活動當天，Epson 也將會是新加坡（Wisma Atria Shopping Mall）和日本（東京LalaPort Toyosu）地區關燈一小時活動的重要合作夥伴。（詳情請參考官方活動網站。）。
Epson在其2050年環境願景中公開承諾將實現負碳排與停用地下資源，並已實施各種措施，如所有Epson集團據點轉換至100%再生能源。同時，Epson也持續創造和提供耗電量更低的產品以及服務能有助於減輕社會的環境負擔
愛普生集團全球社長小川恭範表示：「Epson很榮幸成為Earth Hour首家國際企業合作夥伴。自成立以來，我們長期秉持與本地社區共存的使命，持續開展保護自然環境的行動。在履行公司使命的同時，我們也相信作為社會的一員，採取節能行動的重要性，並期許最終能成就龐大的改變。透過本次合作，我們希望擴展人們對保護環境活動的理解與同理心，同時也盡可能地為更多人提供投入行動的契機。」
Earth Hour網路傳播資深總監伊夫·卡爾梅特（Yves Calmette）表示：「我們與 Epson 的合作代表今年『關燈一小時』活動在各界的團結一致。透過共同努力，我們將全面釋放集體行動的力量，但我們需要每一個人的參與，才能為地球創造出迄今最關鍵的一小時。面對著一個無力應對氣候和自然狀態大規模急遽惡化的社會，我們希望『關燈一小時』成為人們共同慶祝的時刻，用行動來珍愛我們唯一的家園：地球。」
伊夫·卡爾梅特（Yves Calmette）更補充說道：「Earth Hour不只是在疾呼人們對危機警醒，更是在歡慶解決問題的行動。我們期盼Earth Hour能夠成為希望之光，為所有人打造一個更璀璨、更永續的未來」
Earth Hour與Epson敬邀所有人為地球貢獻一小時，並開始落實節能生活型態。除了國際性的合作，台灣愛普生也與Earth Hour台灣主辦單位的歐萊德攜手，期盼透過雙方的力量發揮出一加一大於二的影響力，號召大眾共同響應本次活動，齊力為地球盡一份心力。歐萊德擔任Earth Hour台灣主辦單位持長達13年，期間共為地球減少665,020公斤二氧化碳的排放量，等同種植逾 60,456 棵大樹。今年台灣愛普生與歐萊德將持續守護地球，Earth Hour活動將於3／23（六）晚間八點半舉行。更多詳細資訊。