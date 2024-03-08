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彰化二林中科發展神速！維瓦第「中科101」超夯　下國道5分鐘到家

▲維瓦第建築在彰化溪湖推出的「中科101」，成為「中科新貴」的熱門購屋、置產選擇。(圖/維 瓦第建築提供)
▲維瓦第建築在彰化溪湖推出的「中科101」，成為「中科新貴」的熱門購屋、置產選擇。(圖/維 瓦第建築提供)

家庭消費中心/綜合報導

維瓦第建築在彰化溪湖推出的「中科101」，成為「中科新貴」的熱門購屋、置產選擇。中部科學園區在近年不少大廠進駐的背景下，源源不絕的就業人口移入，促進園區周遭房市升溫，並吸引建商搶地推案，深耕彰化30年的維瓦第建築，也看準彰化二林中科的發展，配合縣府開發二林中科園區政策，在溪湖推出「中科101」，總戶數119戶，全棟使用8成以上進口建材，且下交流道5分鐘就到家，成為「中科新貴」的熱門購屋、置產選擇。

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目前中科二林園區已經有將近40家廠商核准進駐設廠，縣府、中部科學園區管理局也積極招商，二林園區可供上百工廠進駐，光是目前建廠完畢及建廠中的廠商，總投資金額就高達1136億，未來可創造上萬工作機會。

▲中科101主打下交流道5分鐘就能到家，且溪湖地理位置絕佳，生活機能機能數一數二，(圖 /維瓦第建築提供)
▲中科101主打下交流道5分鐘就能到家，且溪湖地理位置絕佳，生活機能機能數一數二，(圖 /維瓦第建築提供)
中科101就在溪湖環內　商場、公園、學校車程只需5分鐘

由於太過接近科學園區的地段房價都過高，因此中科101在規劃時選擇以溪湖環內作為基地，除了將房價壓縮在3字頭、2字頭外，對交通的考量也相當重要。中科101主打下交流道5分鐘就能到家，而交流道至台中市區也僅30分鐘車程，此外，中科101鄰近的全聯、市場、公園、湖東國小、溪湖國小、成功國中、溪湖高中等，騎車都只需要2至6分鐘，機能堪稱頂尖。

除了距離國道近外，現階段二林園區至台中，約要45分鐘車程，但後續台76號延伸線及東側新闢道路通車後，將會縮短為30分鐘車程，且若考量到中科二林園區的地理位置，溪湖鎮相較二林鎮，佔有地理優勢 及鄰近交通要道等優點，溪湖至國道約5分鐘，二林至國道約30分鐘；中科二林至溪湖鎮約15分鐘、中科二林至二林鎮約17分鐘。


中科101成溪湖最大建案　超水準公設凸顯獨特性

彰化溪湖過去民風純樸，建築多以華廈為主，而中科101為了做出區別，首先在建材上都是主打高規格，約有8成以上的進口建材和廚具，包括歐洲第一大廠 KRONO 的超耐磨木地板、INAX精品衛浴、Panasonic廚具等，在建築規格上，中科101也取得智慧建築銀級標章。

中科101目前是溪湖最大的開發案，在公設方面幾乎比照台中大規模建案水準，藉此和其餘建案做出區別，此外，溪湖是南彰化商業軸心，二林則是宜居重心，2座城市以6大交通幹道相連，但目前溪湖環內就只有「中科101」、「中科A+」2個大型建案，基本上賣完就沒了。

最後在房價部分，若檢視竹科、台中科學園區等地，在10分鐘車程的生活圈，房價平均皆來到80萬，30分鐘車程生活圈也有接近45萬的價格，而溪湖距離中科二林園區約是15分鐘的車程生活圈，房價目前只需30幾萬，且中科101領的是彰化門牌，並不受「6都加1」的房貸限制，外加基期，無論是自住或置產其實都相當合適。

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