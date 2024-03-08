彰化二林中科發展神速！維瓦第「中科101」超夯　下國道5分鐘到家

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中科101就在溪湖環內 商場、公園、學校車程只需5分鐘
由於太過接近科學園區的地段房價都過高，因此中科101在規劃時選擇以溪湖環內作為基地，除了將房價壓縮在3字頭、2字頭外，對交通的考量也相當重要。中科101主打下交流道5分鐘就能到家，而交流道至台中市區也僅30分鐘車程，此外，中科101鄰近的全聯、市場、公園、湖東國小、溪湖國小、成功國中、溪湖高中等，騎車都只需要2至6分鐘，機能堪稱頂尖。
除了距離國道近外，現階段二林園區至台中，約要45分鐘車程，但後續台76號延伸線及東側新闢道路通車後，將會縮短為30分鐘車程，且若考量到中科二林園區的地理位置，溪湖鎮相較二林鎮，佔有地理優勢 及鄰近交通要道等優點，溪湖至國道約5分鐘，二林至國道約30分鐘；中科二林至溪湖鎮約15分鐘、中科二林至二林鎮約17分鐘。
中科101成溪湖最大建案 超水準公設凸顯獨特性
彰化溪湖過去民風純樸，建築多以華廈為主，而中科101為了做出區別，首先在建材上都是主打高規格，約有8成以上的進口建材和廚具，包括歐洲第一大廠 KRONO 的超耐磨木地板、INAX精品衛浴、Panasonic廚具等，在建築規格上，中科101也取得智慧建築銀級標章。
中科101目前是溪湖最大的開發案，在公設方面幾乎比照台中大規模建案水準，藉此和其餘建案做出區別，此外，溪湖是南彰化商業軸心，二林則是宜居重心，2座城市以6大交通幹道相連，但目前溪湖環內就只有「中科101」、「中科A+」2個大型建案，基本上賣完就沒了。
最後在房價部分，若檢視竹科、台中科學園區等地，在10分鐘車程的生活圈，房價平均皆來到80萬，30分鐘車程生活圈也有接近45萬的價格，而溪湖距離中科二林園區約是15分鐘的車程生活圈，房價目前只需30幾萬，且中科101領的是彰化門牌，並不受「6都加1」的房貸限制，外加基期，無論是自住或置產其實都相當合適。