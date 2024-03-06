「漫畫之神」手塚治虫神作《Midnight》翻拍真人版　全程iPhone拍

蘋果的全球企劃Shot on iPhone，繼去年用iPhone 15 Pro拍攝發表會，今（6）日再度發表一支完全使用 iPhone 15 Pro 拍攝的短片《Midnight》，該片為導演三池崇史將「漫畫之神」手塚治虫的隱藏傑作《Midnight》翻拍成真人版，由賀来賢人、小澤征悅和加藤小夏主演。將iPhone 15 Pro 系列的5倍變焦、夜拍能力、電影級拍攝等都完整運用在該影片中，並搭配超強運鏡，拍攝出一部充滿活力的 19 分鐘短片。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《Midnight》真人版為Shot on iPhone企劃之一，官方和拍攝團隊分享了拍攝時的內幕。導演三池崇史表示，最初聽到要用 iPhone 製作電影抱持懷疑態度。然而，在測試後擔憂變消失了。iPhone 15 Pro內的「動作模式」、「電影模式」、「5倍望遠」、「夜拍能力」等都讓他相當驚艷。
導演大方分享拍攝時的花絮，加藤小夏聽到父親去世的消息，憤怒地衝出去，當時就是用「動作模式」來捕捉到這樣的場景，他認為效果甚至比傳統穩定器更好，同時又不影響影片的高畫質，讓他直言「確實是一個神奇的功能」。另外，iPhone 15 Pro Max 提供5 倍光學變焦，這項功能應用在戲劇性的汽車追逐中，攝影機能夠快速放大賀来賢人緊張而戲劇性的面部表情。
另外，為了拍出高畫質，全新 USB-C 可支援 USB 3，數據傳輸快達每秒 10 Gigabit，讓ProRes 影片能直接錄製到外接硬碟，可以放心選擇 4K 60 fps 影片。內建LiDAR 感測器提高在低光下令自動對焦快達 6 倍，無論拍攝相片或影片都更準確，造就了夜間模式人像拍攝，創造更好的的低光散景效果。此外，影片的後製還融入了前所未有的技術，例如在iPhone 15 Pro Max 上使用LiDAR感測器，創作3D模型。