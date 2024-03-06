新北營養午餐沒咖哩了！餐盒同業公會：將影響菜單變化
蘇丹紅危機近期持續延燒，且即使擴大抽驗結束，也難確保市場產品安全無虞，新北市教育局今（6）日開第一槍、要求轄區內的教育單位暫停供應使用到辣椒粉、咖哩粉等調味的營養午餐品項。中華民國餐盒同業公會理事長陳明信對《NOWnews今日新聞》表示，相關措施會影響營養午餐的菜單變化，呼籲主管機關從源頭把關，別讓上游風險影響下游業者、讓孩子的選擇變少。
記者林志怡／台北報導
新北市教育局今日發布新聞稿指出，近期因國內部分業者進口中國的辣椒粉原料，經檢出含有違法原料「蘇丹紅」，並製成辣椒粉等調味料製品，教育局在今（2024）年2月函文全市各級學校，要求立即停用相關業者及其下游供應商製品，嚴格把關，防止問題食材流入校園。
陳明信說，已經接收到停用辣椒粉跟咖哩粉相關消息，而咖哩調味的料理算是學校午餐中，孩子普遍喜歡的品項，業者在一個月內通常會安排1到2次、或以上的咖哩調味料理，因此相關停用措施將對業者的菜單變化產生影響。
對於相關措施，陳明信提到，單就團膳業者來說，停用相關原料也能降低風險，但對孩子來說，就是餐盒裡少了一種變化，政府應該從頭就做好源頭把關，不該讓這些風險影響到業者的餐點變化及孩子的飲食安全與選擇，盼衛福部等主管機關加快查核速度，恢復供應鏈的食品安全。