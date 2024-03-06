邵雨薇信義區踩恨天高突慘摔 鄭重宣告離台「無限期停工」
邵雨薇、雷嘉汭、吳卓源今（6）日出席台北101的GUCCI裝置藝術展，邵雨薇腳踩10公分的厚底鞋，一出場就發生跌坐意外，受訪時已經回過神，鎮定說：「你們剛剛看我摔倒了沒有？因為我剛剛叫了很大聲，哈哈哈，稍微一點點皮肉痛，我剛剛就突然間軟腳，然後我偷偷的瞄了一眼，好像沒有閃光燈，我就趕快跑。」
記者羅凌筠／台北報導
邵雨薇4月要去日本遊學，她說：「目前的話應該是會最少兩個半月，最長還沒有想好。」離台前還有戲劇《商魂》熱播，陪伴粉絲一陣子，最近播出她和傅孟柏激吻的床戲，被問到男友吳慷仁看了嗎？她笑說：「好像沒有，尺度很小啊，還好吧。因為裸背的是傅孟柏，其他人的尺度都滿大的，我真的算是小家碧玉，是良家婦女沒錯。」
這趟去日本，邵雨薇還想滿足攝影的愛好，她說：「因為我是相機富翁，我有兩台防潮箱都在放相機，我覺得有超過20幾台。」被問到整套收藏多少錢？邵雨薇皺起小臉，直呼不敢算，因為相機貴、底片更燒錢，洗出來的數量應該是厚厚一大本，至於男友吳慷仁會不會幫忙「剁手」呢？邵雨薇表示他沒有阻止她買過，「我第一台就是很貴的底片機就是他送的，所以他應該是支持。」
《比悲傷更悲傷的故事》的螢幕CP王柏傑，今日凌晨與修杰楷在KTV遭竹聯幫分子毆打，邵雨薇說：「有看到（新聞），但是我想說他現在應該還是很忙，所以就是讓他先把事情處理完，還好都沒有受傷，晚一點再關心他。」
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