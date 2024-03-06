KYMCO國民車「均一價」49800元　這三大族群就該這樣選！

針對台灣機車市場最廣大的「通勤族」，KYMCO以十分受歡迎的國民車款推出「限時均一價」，但是消費者到底該如何選擇才能找到自己的命定車呢？像是大地名流 125，擁有9.6PS 最佳馬力，不論是起步脫離車陣、雙載爬坡或是加速超車都超給力！搭配650mm加長坐墊及33L加大置物箱，最適合雙載，還有超大6.45L油箱，一桶油就擋很久。
追求油耗表現的，則是可以選擇61.3 km/L 最佳一級油耗的新豪邁 125，同級車中最輕巧，牽車、立中柱都超輕鬆，745mm的座墊高，還能解決嬌小車主的問題，輕鬆坐上就能踏地安心騎乘。
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不管是通勤、代步還是雙載，KYMCO這次的均一價活動，完整的幫助民眾解決「選擇障礙」，如果是想要輕巧省油的代步小幫手，像是買菜採購、有短距離代步的消費者，或是追求省油的小資族等，就可以從新豪邁 125下手，原價65000元的車款，現在只要49800就能帶回家。
上班通勤甩開車陣、中午代購買便當、下班走山路回家，一台抵三台！
如果你是通勤上班族、想要足夠的動力應付山路爬坡的族群，或是時不時有送貨需求需要夠大的腳踏空間，你就需要一個能一起打拼的堅實後盾，這時候就非大地名流125莫屬了，原價71800元，現在跟著活動直接現省兩萬多塊，一樣只要49800就能買到。兩大國民神車，都能針對滿足不同客群，現在起到3月底，「限時均一價49800」，想要把握優惠購車、換車的民眾，千萬不要錯過這波優惠，手刀購入最適合自己的機車。