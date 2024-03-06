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KYMCO國民車「均一價」49800元　這三大族群就該這樣選！

▲KYMCO破天荒送上雙國民車「限時均一價49800元」。（圖／品牌提供）
▲KYMCO破天荒送上雙國民車「限時均一價49800元」。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

想換新車卻無從下手？市場上琳琅滿目的車款，大家都想選到最適合自己的新車，卻不知道該如何從中挑選。致力於提供創新、高品質產品的KYMCO，為了照顧消費者，全面啟動二輪市場首創的價格「讚」，熱銷車款國民車款大地名流 125、新豪邁 125，限時優惠到3月底，破天荒送上雙國民車「限時均一價49800元」，為廣大通勤族群提供更具競爭力的選擇。

針對台灣機車市場最廣大的「通勤族」，KYMCO以十分受歡迎的國民車款推出「限時均一價」，但是消費者到底該如何選擇才能找到自己的命定車呢？像是大地名流 125，擁有9.6PS 最佳馬力，不論是起步脫離車陣、雙載爬坡或是加速超車都超給力！搭配650mm加長坐墊及33L加大置物箱，最適合雙載，還有超大6.45L油箱，一桶油就擋很久。

追求油耗表現的，則是可以選擇61.3 km/L 最佳一級油耗的新豪邁 125，同級車中最輕巧，牽車、立中柱都超輕鬆，745mm的座墊高，還能解決嬌小車主的問題，輕鬆坐上就能踏地安心騎乘。

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▲新豪邁125造型流線新穎，具備最佳一級油耗表現以及嬌小車主最喜愛低座高。（圖／品牌提供）
▲新豪邁125造型流線新穎，具備最佳一級油耗表現以及嬌小車主最喜愛低座高。（圖／品牌提供）
嬌小女生ｘ叔叔阿姨買菜代步的貼心小幫手！

不管是通勤、代步還是雙載，KYMCO這次的均一價活動，完整的幫助民眾解決「選擇障礙」，如果是想要輕巧省油的代步小幫手，像是買菜採購、有短距離代步的消費者，或是追求省油的小資族等，就可以從新豪邁 125下手，原價65000元的車款，現在只要49800就能帶回家。

上班通勤甩開車陣、中午代購買便當、下班走山路回家，一台抵三台！

如果你是通勤上班族、想要足夠的動力應付山路爬坡的族群，或是時不時有送貨需求需要夠大的腳踏空間，你就需要一個能一起打拼的堅實後盾，這時候就非大地名流125莫屬了，原價71800元，現在跟著活動直接現省兩萬多塊，一樣只要49800就能買到。兩大國民神車，都能針對滿足不同客群，現在起到3月底，「限時均一價49800」，想要把握優惠購車、換車的民眾，千萬不要錯過這波優惠，手刀購入最適合自己的機車。

▲大地名流車型大器耐看，擁有最佳馬力9.6ps，更搭配加長坐墊及加大置物箱與超大6.45L油箱，雙載舒適好騎。（圖／品牌提供）
▲大地名流車型大器耐看，擁有最佳馬力9.6ps，更搭配加長坐墊及加大置物箱與超大6.45L油箱，雙載舒適好騎。（圖／品牌提供）

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