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范少勳化身「老司機」伴遊劉俊謙！《我在這裡》裸身瀑布鴛鴦戲水

▲范少勳（右）和劉俊謙都是游泳健將，在《我在這裡等你》片中共游、畫面唯美。（圖／抓馬文化）
▲范少勳（右）和劉俊謙都是游泳健將，在《我在這裡等你》片中共游、畫面唯美。（圖／抓馬文化）

記者黃雅琪／綜合報導

台港男神范少勳、劉俊謙大銀幕首度合體演出《我在這裡等你》，今（6）日公布前導預告，范少勳化身最強伴遊開UBER載著劉俊謙旅行，台灣美景盡收眼底！不過最養眼畫面還是雙帥脫到只剩四角褲在瀑布戲水，水性極強的兩位「水男孩」在波光粼粼的湖面浪漫共游，讓人期待度破表。

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▲范少勳（前）化身最強伴遊，在《我在這裡等你》片中騎車載劉俊謙上山下海。（圖／抓馬文化）
▲范少勳（前）化身最強伴遊，在《我在這裡等你》片中騎車載劉俊謙上山下海。（圖／抓馬文化）
范少勳在片中飾演香港作家「天宇」，開豪車載飾演「阿翔」的劉俊謙上山下海，劇組找來一台綠色賓士古董二手車，過去曾開過一年多UBER的范少勳可說是「老司機」對駕駛技術頗有信心，但實際操作後坦言挑戰很大，因為古董車方向盤不好轉，且轉彎處會自動熄火。不過劉俊謙非常滿意，大讚他技術好：「我開車很爛，少勳開我很放心，有種CHILL感！」

▲劉俊謙（左）和范少勳在《我在這裡等你》片中脫到只剩四角褲。（圖／抓馬文化）
▲劉俊謙（左）和范少勳在《我在這裡等你》片中脫到只剩四角褲。（圖／抓馬文化）
預告中讓影迷激動不已的還有雙帥戲水畫面，這場戲講述兩人旅途中發現祕湖，阿翔熱情邀約共游，天宇逐步卸下心防，感情大升溫！劇組當天在平溪嶺腳瀑布取景，劉俊謙學生時期是游泳隊，范少勳則考取過救生員執照，兩位都是「水男孩」簡直玩到嗨翻天，唯美畫面也被工作人員形容根本是「鴛鴦戲水」。《我在這裡等你》預計2024年上半年在台上映。

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