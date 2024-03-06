加利利屢被投訴有解！推「先看房再參團」 義大利旅遊團4月施行
加利利旅行社因應最近多次被旅客投訴，而祭出最新旅遊招式！加利利提到，為滿足旅客對加利利旅行社更高期待，決議自2024年4月起出發的義大利團體，將首創「七早八早清單」，提前45天（銷售期間或成團時）公布當團已拿房的飯店清單，讓消費者可以「先看房再參團」，讓旅客不用負擔到任何的賠償金。
記者葉盛耀/綜合報導
加利利旅行社最近屢被旅客投訴，包含作家黃大米控訴與朋友共4人花費80多萬元，遇飯店漏水，還痛批旅行社服務不佳，引來領隊也貼文澄清意欲還原事件始末，希望黃大米與友人能理解歐洲人對古蹟文物的保護與尊重，並指出黃小姐的貼文已經造成旅行社很大的傷害。日後，又有一網友於Dcard發文，表示參加義大利蜜月團，原本廣告主打的3間五星飯店都沒住到。而因應連兩次的住房糾紛，加利利旅行社也提出新方案。
事實上依據過往經歷，出國旅遊參加旅行團於報名繳交費用後，若突然覺得行程不適合或有其他因素無法成行，根據《國外旅遊定型化契約書》規定，依取消日距出發日的天數不等，旅行社可收取5%至100%賠償費用。但是不少消費者確常因賠償費用，或是已排好預定假期只好硬著頭皮出國之間陷入兩難。
加利利旅行社聲明，公司一向秉持誠信原則，對於品質的守護，一直以來都是堅持做得多、說得少，因此對於造成旅客的誤解，也不斷作出修正與精進。考量坊間旅行團行前說明會多選在出發前7至10天舉辦，萬一這時才覺得入住飯店不是心目中的理想飯店，想取消又不想負擔高額賠償，絕對是每位消費者備感困擾的事情之一。
因此加利利決定，自2024年4月起出發的義大利團體，將首創「七早八早清單」，提前45天（銷售期間或成團時）公布當團已拿房的飯店清單，讓消費者「先看房再參團」，這時還不用付任何費用，自然也不用負擔賠償金。假使遇到飯店特殊狀況（如活動或展覽，飯店收回房間），加利利也將第一時間於官網更新，並由旅遊專員主動通知，讓每一位旅客得到最即時的資訊，確保消費權益並接受透明公開的檢視。