家樂福在中國吃不開！9個月內「雪崩式關店」137家 面臨長期轉型
全球零售鉅頭家樂福（Carrefour）近年在中國遭遇挫敗，去年初便傳聞將退出中國市場，但家樂福予以否認，不過光是在去年前三季，9個月的時間內家樂福在中國就又關掉137家門市，去年上半年家樂福中國虧損達12.93億元人民幣、約新台幣56.7億元，持有家樂福中國80％股份的蘇寧易購直言，家樂福中國需要長期的運營和架構調整方案。
記者倪浩軒/綜合報導
家樂福在1995年進駐中國市場，在北京開設首家門市，一開始擴張順利，於2006年在全中國擁有逾百家門市，全盛時期擁有超過300家門市。然而，隨著新型零售模式崛起，家樂福虧損連連，在2019年將80％股份出售給中企蘇寧易購後，依然未能扭轉頹勢，反而倒店潮更加快速。
根據蘇寧易購財報，2023年家樂福中國大幅關店，光在前3季就關閉了137門市，去年上半年虧損12.93億元人民幣，關店產生的賠償等費用也拖累蘇寧易購財務表現，蘇寧易購更在去年進行家樂福中國包括商譽在內的長期資產減值，等於已經認了看衰家樂福中國前景。不過蘇寧易購並未明言家樂福將退出中國市場，僅稱流動性問題難以快速解決，需要從更長期的角度來調整和規劃。
根據《香港01》報導，盤古智庫高級研究員江瀚指出，家樂福中國轉型偏慢，傳統大賣場的模式已經難以吸引消費者的認同，零售業對於供應鏈管理的要求越來越高，這些都考驗著企業的轉型再出發能力。
《澎湃新聞》報導指出，不只家樂福，包括沃瑪爾（Walmart Inc）、大潤發等零售業者近年都經歷所謂「大賣場時代的謝幕」，面臨銷售疲軟不得不縮減門市規模，試圖進行轉型。