自行車廠去庫存接近尾聲！股價受惠大漲　巨大新品加持展現韌性

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今年TAIPEI CYCLE及TaiSPO兩展除了有國內外指標大廠包括美利達（MERIDA）、巨大（GIANT）、桂盟（KMC）、SRAM、SHIMANO、喬山（JOHNSON）、岱宇（Dyaco）及東庚等持續支持，同時也吸引更具國際性及多元化的新血加入，像是丹麥永續電池製造商Viridus、知名義大利精品健身器材商Technogym等。
經濟部次長林全能表示，產業過去一年多庫存去化較慢，出口動能預估會在第3、第4季有所提升，此次台北自行車展為今年景氣復甦打響第一炮，對於產業成長高度可期。
巨大董事長杜綉珍表示，前幾年各大科技廠與新創公司紛紛跳進來搶攻自行車市場大餅，等到疫後需求回到常軌下，庫存問題高漲，市場秩序也呈現混亂的狀態，今年第3季庫存可望去化。她強調，巨大本身的價值鏈完整，抗壓力也強，得以在經歷一番市場淘汰後，展現韌性。巨大去年營收衰退，今年預估持平，公司利用推出新品的方式殺出一條血路，帶動原本的庫存銷售，與其他企業用降價的方式不同。
隨著自行車展盛大開展，運動休閒股也受惠，美利達大漲6.91%至216.5元，巨大漲3.46%至209元，其餘如桂盟、喬山、世界健身-KY、柏文也都漲約0.4%至5%以上。