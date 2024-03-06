「黃復興不堅貞嗎？」藍美魔女斥朱立倫：跟宋高宗賜死岳飛沒差別
國民黨主席朱立倫啟動黨務改革，將黃復興黨部改為退伍軍人服務工作委員會，而黃復興在各縣市的黨部，則整合進國民黨地方黨部，此外，也將重新調整青年組織。不過引發部分深藍勢力反彈。前立委李貴敏在臉書批朱立倫，未充分溝通就裁撤黃復興黨部，「跟宋高宗賜死岳飛，罪名莫須有有什麼差別呢？」
記者何哲欣／台北報導
李貴敏外型保養得宜，過去在立法院有美魔女稱號。他在臉書批朱立倫，裁併黃復興整併成立青年數位部，雖稱為黨務改革，讓百年老黨轉型，但國民黨在全體努力下，好不容易才讓立委席次增加，擺脱少數在野困境；隨即把改革箭頭瞄準黨內最忠黨愛國、最具動員力的黨部，真正的原因是什麼？目標又是什麼？
李貴敏一連串問題問朱立倫：黃復興出了什麼問題嗎？改革計劃和黃復興支部和成員們溝通了嗎？黃復興成員對國民黨的支持不夠堅貞嗎？這些不都是國民黨的鐵票部隊嗎？民進黨在特定選區的敗陣，不也是因為黃復興成員的全力支持和輔選嗎？就算要爭取年輕選票，也不必跟忠黨愛國的退伍軍人、老兵、長輩們劃清界限吧？
李貴敏還撂下重話，改革目標鎖定黃復興，裁併黃復興，這跟宋高宗賜死岳飛，罪名莫須有有什麼差別呢？岳飛死了，金國最高興。黃復興沒了，競爭對手還不拍手叫好嗎？