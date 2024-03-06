FB、IG當機2小時！北市議員找消保官抗告 要Meta提「補償措施」
科技巨擘Meta公司旗下的社交平台facebook、IG以及Threads等平台，皆在昨（5）日深夜出現斷線、自動登出災情，全球範圍上億用戶都受到影響，甚至有不少人一度誤以為自己帳號遭盜用，最終Meta經過兩小時多的搶修才恢復正常。對此，台北市民眾黨議員陳宥丞也發文表示，將會請消保官抗議臉書Meta公司，希望對方提供善意的回饋方案或補償措施。
記者潘毅／綜合報導
陳宥丞今（6）日晚間在臉書發文指出，Meta旗下社群平台5日晚間全面當機，Meta公司解釋是因為技術問題，處理了兩個多小時才修好，但事後卻沒有補救措施，「可是，台灣FB和IG的用戶可是超過2020萬人，FB還是最大社交平台，很多公司靠臉書行銷，花錢買廣告推廣，還有用戶付費買「Meta驗證」，一個月455元，就為了在FB或IG上面有個藍勾勾，顯示是真的有認證過，確保真實性」。
陳宥丞補充，臉書一直都有一堆問題，觸及率政策說變就變，管制標準也不一致，這次當機嚴重影響使用者，尤其是廣告商和付費用戶，可是Meta公司居然一句解釋都沒給，這種高高在上的態度實在是不可取。
陳宥丞也提到，即使是電信斷線讓用戶不能上網，或者Uber Eats最近也爆大當機，讓大家點餐結帳都搞不定，這些公司都會出補償措施，彌補使用者損失。因此，他這次將請消保官抗議臉書Meta公司，也希望對方能考慮使用者的損失，提出善意的回饋方案或補償措施，展現對使用者權益的重視。