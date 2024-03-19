GTC大會／生成式AI經濟效益有多大？答案取決於你的想像力

我是廣告 請繼續往下閱讀
當然回歸現實層面，高通在報告中之所以會這麼評價，是因為各家智庫做出的預測報告都不相同。麥肯錫在去年的報告中，預期AI每年可為全球經濟帶來2.6兆至4.4兆美元的增長，若再考慮上AI帶來的生產力提高，經濟效益的規模更可達到6.1兆至7.9兆美元。
高盛的報告則認為，生成式AI可以在10年內推動全球GDP成長7％，約近7兆美元的金額。彭博的報告則稱，生成式AI在2032年可創造1.3兆美元的產出。Cognizant Impact的一項最新研究指出，未來10年，光是美國，AI就能提高4770億美元至1兆美元的產出。
可以看見，即便是最頂尖的專家，在預測生成式AI的影響力時，也存在如此大的差距，高通直言由於生成式AI的可能應用範圍如此之廣，能夠造成的影響如此之大，唯一能肯定的就是會帶來巨大的變化，但到底實際將如何影響經濟，真的端看你如何看待了。
除了經濟數字之外，生成式AI的應用更會直接改變每個人的生活，很多不能用金錢衡量的東西，或許會讓一般人的感受更深刻。
暢銷書作家、曾被LinkedIn評為世界上最有影響力的5個人之一的伯納德·馬爾（Bernard Marr），分享他認為生成式AI會影響日常生活的5種方式如下：
娛樂活動大幅昇華。無論是藝術、體育和其他娛樂領域，生成式AI都可以帶來截然不同的體驗，以體育賽事來說，轉播單位透過生成式AI幫忙，可以從大量的比賽鏡頭中產製出更佳的內容，提供更加身臨其境、更有趣的體驗。
父母教育小孩變得與過去完全不同。幾乎可以肯定未來每位孩子都會有個AI聊天機器人朋友，孩子會尋求AI幫助來完成各類作業，父母的責任將更多地在於如何引導孩子，負責任且合乎道德地使用AI工具。
Google搜尋將成為歷史？這點伯納德·馬爾不是百分百肯定，但他認為網路搜尋將會消亡並不是太大膽的假設，因為ChatGPT的回答或許不是完全正確，但絕對更加簡潔且有條理，Google肯定必須藉助AI來改善用戶的搜尋體驗，假如Google沒有被取代的話。
AI協助規劃一天飲食。中午吃什麼、晚上吃什麼這類最煩人的問題，以後可以交給AI替你安排，智能冰箱完全能夠根據既有的食材提供食譜與建議。
虛擬約會與戀愛。用戶可以創造自己心中完美的夢中情人，生成式AI能夠符合所有人的想像，或許不是所有人都能接受這種「戀愛關係」，但肯定會有許多人願意發展一段虛擬感情，即便以目前的眼光來看，與AI談戀愛多少有點讓人感覺不自然。
更多「輝達GTC大會」相關新聞。