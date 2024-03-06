北市府女科員涉販毒！在市府大廳幫男友交貨 情侶各獲20萬交保
北市府老年福利科劉姓女職員，涉嫌與周姓男友合作販賣二級毒品大麻，交易地點還選在市府公共區域，全案由大安分局偵辦毒品案溯源追出劉女2人，今（6）日台北地檢署指揮大安警分局持法院核發搜索票，前往2人住處，以及劉女的辦公室座位區進行搜索並拘捕到案，拘提兩人到案，檢方訊後依持有販賣二級毒品等罪嫌，諭令周男、劉女2人各20萬元交保候傳。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，日前大安區警方執勤時，意外在一名男性的車內發現大麻，男子表示自己剛購得毒品沒多久就被查獲，警方溯源查出，販毒給男子的竟是任職的北市府社會局的劉姓女科員。後續專案小組深入追查後發現，劉女竟在市府大樓內的民眾洽公區域交易毒品，販售全程都被監視器記錄下來。
警方指出，今天上午專案小組成員前往劉女住處以及在市府內的辦公座位搜索，也同步在劉女的周姓男友住處找到大麻與疑似吸食器具，檢方指出，劉女涉販賣二級毒品，周男涉持有、轉讓二級毒品，全案事證已明，無羈押必要，均命交保20萬元。
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