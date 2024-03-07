首次鬧出人命！葉門叛軍攻擊紅海貨船 船隻起火釀至少3死4傷
在以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯爆發衝突後，葉門叛軍「胡塞武裝」（Houthi，又譯青年運動）在紅海發動攻擊，不僅衝擊全球航運，行經該處的船隻更是飽受威脅。近來就傳出，一艘貨輪在亞丁灣遭胡塞武裝的飛彈擊中，導致船隻起火，至少3名船員死亡。這是胡塞武裝發動攻擊行動以來，首次傳出有船員死亡。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合外媒報導，美國官員透露，事情發生在當地時間6日上午11時30分左右、美東時間凌晨，一艘懸掛巴貝多國旗、賴比瑞亞擁有、由希臘公司經營的散裝船「真實信心號」（M/V True Confidence），載著鋼材和貨車，從中國連雲港開往沙烏地阿拉伯的途中，遭到武裝攻擊。貨輪中彈後著火漂浮，船上的人隨即棄船。
據航運公司，船上共15名菲律賓人、4名越南人、2名斯里蘭卡人、1名印度人和1名尼泊爾人。
一名航運界消息人士透露，船被擊中後，有4名船員嚴重燒傷、3人下落不明。美軍中央司令部稍晚證實，已知真實信念號有3名船員死亡，至少4人受傷，其中3人傷勢嚴重。
葉門叛軍「胡塞武裝」承認發動了此次襲擊。他們在聲明中表示，因為船員拒絕葉門海軍發出的警告訊息，才進行了瞄準行動。他們同時重申對巴勒斯坦人民的支持，並表示在以色列停止侵略並解除對巴勒斯坦民眾的圍困之前，不會停止在紅海的襲擊。
這是胡塞武裝去年11月開始襲擊紅海以來，首度造成死亡的案例。儘管胡塞武裝聲稱會瞄準與以色列、美國、英國有關聯的船隻，但有航運界消息人士表示，無論國籍，所有行經該海域的船隻都面臨被襲擊的風險。