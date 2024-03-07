不能生病的時代來了？掛號費沒天花板！薛瑞元：不至於出現哄抬

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對於相關措施調整，消基會、醫改會等民間團體都提到，近來眾多診所紛紛調高掛號費，衛福部3月4日發文公告停止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」；消基會與醫改會都表示强烈反對，對於掛號費管理應精進政策作為，避免犧牲消費者權益。
對於民團相關意見，薛瑞元今日出席立法院衛環委員會、會前接受媒體聯訪表示，這項政策目前是確定的，衛福部提出3點說明：首先，掛號費屬於行政費用，不屬於《醫療法》管制範圍，限制其上限沒有法源依據。
第二，薛瑞元說，醫療不同於其他產業，但醫院經營面臨的土地、租金、水電，或其他行政上的成本上升，與其他產業相同，為了讓醫療院所面對經濟或社會局勢演變時，能有比較大彈性、保持良好品質，「我們認為這部分不宜有太僵硬的限制」，而台灣醫療院所競爭激烈，自然會有壓制效果，不至於大力哄抬掛號費。
第三，薛瑞元強調，衛生局不是沒有審查掛號費就沒事，仍可要求轄內醫療院所掛號費收費呈報上來，確認有無聯合行為，若有相關疑慮，要舉報給公平交易委員會調查；對於醫療資源缺乏地區，若已有區域性壟斷、獨佔市場的情況，衛生局也能加以介入；同時，衛生局也需要努力查緝醫療院所「巧立名目」、用各種名目收取自費項目的情況，這也是民眾比較詬病的情況之一。