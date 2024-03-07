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不能生病的時代來了？掛號費沒天花板！薛瑞元：不至於出現哄抬

▲民間大力反彈衛福部公告取消「醫療機構收取掛號費參考範圍」，擔憂醫療院所大舉調高掛號費，但為福部長薛瑞元認為，不至於出現哄抬情況。（圖／記者林志怡攝，2024.03.07）
▲民間大力反彈衛福部公告取消「醫療機構收取掛號費參考範圍」，擔憂醫療院所大舉調高掛號費，但為福部長薛瑞元認為，不至於出現哄抬情況。（圖／記者林志怡攝，2024.03.07）

記者林志怡／台北報導

日前衛福部公告取消「醫療機構收取掛號費參考範圍」，衛生局也不得對醫療院所的掛號費調整進行實質審查，形同掛號費再無天花板、引發民間團體與病友大力反對。衛福部長薛瑞元今（7）日上午出席立法院衛環委員會，會前接受媒體聯訪表示，相關政策目前已經確定，醫療院所與其他產業同樣有行政成本上升問題，因此希望給予彈性，而台灣的醫療競爭激烈，不至於出現掛號費哄抬情況。

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行政院衛生署於民國99年公告「醫療機構收取掛號費參考範圍」，明定門診為新台幣0至150元、急診為新台幣0至300元，但衛福部於3月4日發出公告、宣布即起停止適用「醫療機構收取掛號費參考範圍」，醫療機構應在機構明顯處揭示所訂掛號費收費金額，直轄市、縣（市）主管機關仍可基於保障民眾就醫權益，請轄內醫療機構陳報其掛號費調整情形。

對於相關措施調整，消基會、醫改會等民間團體都提到，近來眾多診所紛紛調高掛號費，衛福部3月4日發文公告停止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」；消基會與醫改會都表示强烈反對，對於掛號費管理應精進政策作為，避免犧牲消費者權益。

對於民團相關意見，薛瑞元今日出席立法院衛環委員會、會前接受媒體聯訪表示，這項政策目前是確定的，衛福部提出3點說明：首先，掛號費屬於行政費用，不屬於《醫療法》管制範圍，限制其上限沒有法源依據。

第二，薛瑞元說，醫療不同於其他產業，但醫院經營面臨的土地、租金、水電，或其他行政上的成本上升，與其他產業相同，為了讓醫療院所面對經濟或社會局勢演變時，能有比較大彈性、保持良好品質，「我們認為這部分不宜有太僵硬的限制」，而台灣醫療院所競爭激烈，自然會有壓制效果，不至於大力哄抬掛號費。

第三，薛瑞元強調，衛生局不是沒有審查掛號費就沒事，仍可要求轄內醫療院所掛號費收費呈報上來，確認有無聯合行為，若有相關疑慮，要舉報給公平交易委員會調查；對於醫療資源缺乏地區，若已有區域性壟斷、獨佔市場的情況，衛生局也能加以介入；同時，衛生局也需要努力查緝醫療院所「巧立名目」、用各種名目收取自費項目的情況，這也是民眾比較詬病的情況之一。

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