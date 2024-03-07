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個人和牛燒肉390元起！3月推優惠　加100元「6款肉與海鮮吃到飽」

▲「燒肉ChaCha個人和牛燒肉」基隆店推出即日起至2024年03月31日前，點購任一套餐並加價100元，即享共6款精選肉品和海鮮吃到飽。（圖／燒肉ChaCha個人和牛燒肉提供）
▲「燒肉ChaCha個人和牛燒肉」基隆店推出即日起至2024年03月31日前，點購任一套餐並加價100元，即享共6款精選肉品和海鮮吃到飽。（圖／燒肉ChaCha個人和牛燒肉提供）

記者葉盛耀/綜合報導

馬辣集團旗下的一人燒肉代表「燒肉ChaCha個人和牛燒肉」以快速、便利的新型態與餐點擁高CP值，深受學生、上班族等眾多消費者喜愛，去年進駐基隆市中心，還另外打造低溫自助吧，將原有個人份套餐內的小缽、漬物、食事、湯品升級為自助式吃到飽，3月更加碼推出「+100元吃到飽」優惠活動。另外，森森燒肉也有優惠，4月30日前，用餐對中身份證數字「3、6、1、7」，中兩碼全桌8折，中一碼9折。

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「燒肉ChaCha個人和牛燒肉」標榜全店採用「冷藏濕式熟成國際認證原塊肉品」，提供日本A5和牛雪花、美國見島和牛嫩肩沙朗、澳洲黑毛和牛橫膈膜、安格斯骨付牛小排、特A級松阪豬、極上厚切牛舌、黃金去骨鮮嫩雞腿等多達14種頂級肉品，主打「雙倍肉量」百元輕鬆開烤。

並設置全日冰溫水霧可長效保鮮的開放式自助吧，提供讚崎烏龍麵、溫泉蛋、珍味魚卵、玉子燒、鮮嫩雞肉絲、柚香蘿蔔、牛蒡絲共26種各式清爽生菜與小品、多款日本空運來台的特調佐料/醬汁，還有熱呼呼日式黑咖哩、台灣越光米，以及日式味噌湯、日式卷麩、雪花麩、有機嫩豆腐...等讓你隨心搭配！而飲料則有氣泡飲、無糖茶、可爾必思、UCC精品咖啡、現沖茶飲與哈根達斯4種經典冰淇淋，最低只要390元就能享有豬雞雙拼燒肉與豪華自助吧暢食暢飲。

▲燒肉Cha Cha設置全日冰溫水霧可長效保鮮的開放式自助吧。（圖／燒肉Cha Cha提供）
▲燒肉Cha Cha設置全日冰溫水霧可長效保鮮的開放式自助吧。（圖／燒肉Cha Cha提供）
歡慶3月女神節到來，「燒肉ChaCha個人和牛燒肉」基隆店推出即日起至2024年03月31日前，提前至少一日預約並主動告知參加活動，不限人數、不分平假日和時段，至基隆店用餐點購任一套餐並加價100元，即享鮮甜海蝦、深海透抽、挪威鯖魚、寶島精選豚嫩腿、黃金去骨鮮嫩雞腿、酥烤七里香共6款精選肉品和海鮮吃到飽。不僅如此，還可以同時疊加活動使用，例如：現場加入LINE@好友贈北海道生食級干貝、五星好評享九孔鮑魚等，讓你免傷荷包，輕鬆自組海陸大餐。

▲至燒肉Cha Cha基隆店用餐點購任一套餐並加價100元，即享鮮甜海蝦、深海透抽、挪威鯖魚、寶島精選豚嫩腿、黃金去骨鮮嫩雞腿、酥烤七里香共6款精選肉品和海鮮吃到飽。(圖／燒肉Cha Cha提供)
▲至燒肉Cha Cha基隆店用餐點購任一套餐並加價100元，即享鮮甜海蝦、深海透抽、挪威鯖魚、寶島精選豚嫩腿、黃金去骨鮮嫩雞腿、酥烤七里香共6款精選肉品和海鮮吃到飽。(圖／燒肉Cha Cha提供)
發源自台中的森森燒肉，迄今全台共6家分店，被網友們票選為台中必吃4大燒烤店，還曾被Yahoo奇摩選入「2023年度10大熱門餐廳」關鍵字搜尋排行榜。其中2.0全新型態店更打創全台唯一「五星級精緻Buffet」，甜點標榜更媲美星級飯店Buffet，一次提供10種以上甜點，包含法式甜點馬卡龍、法式塔、閃電泡芙、可麗露、瑪德蓮與烤布蕾等，人氣焦糖烤布蕾出餐時更現場炙燒。

即日起~4月30日，森森燒肉與Outdoorbase露營用品與蟬說-豪華露營雙品牌合作，聯名舉辦「燒肉玩樂祭，森森露營趣」優惠，對中身份證數字「3、6、1、7」，中兩碼全桌8折，中一碼9折。還有機會抽中市價3萬7800元的Outdoorbase露營帳蓬，與市價1萬2100元的蟬說-豪華露營一泊二食雙人住宿券。

▲被封為台中TOP4必吃燒烤店的森森燒肉，即日起~4月30日，推出對中身份證字號「3、6、1、7」，中兩碼全桌8折。（圖／森森燒肉提供）
▲被封為台中TOP4必吃燒烤店的森森燒肉，即日起~4月30日，推出對中身份證字號「3、6、1、7」，中兩碼全桌8折。（圖／森森燒肉提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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