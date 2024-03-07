個人和牛燒肉390元起！3月推優惠　加100元「6款肉與海鮮吃到飽」

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並設置全日冰溫水霧可長效保鮮的開放式自助吧，提供讚崎烏龍麵、溫泉蛋、珍味魚卵、玉子燒、鮮嫩雞肉絲、柚香蘿蔔、牛蒡絲共26種各式清爽生菜與小品、多款日本空運來台的特調佐料/醬汁，還有熱呼呼日式黑咖哩、台灣越光米，以及日式味噌湯、日式卷麩、雪花麩、有機嫩豆腐...等讓你隨心搭配！而飲料則有氣泡飲、無糖茶、可爾必思、UCC精品咖啡、現沖茶飲與哈根達斯4種經典冰淇淋，最低只要390元就能享有豬雞雙拼燒肉與豪華自助吧暢食暢飲。
歡慶3月女神節到來，「燒肉ChaCha個人和牛燒肉」基隆店推出即日起至2024年03月31日前，提前至少一日預約並主動告知參加活動，不限人數、不分平假日和時段，至基隆店用餐點購任一套餐並加價100元，即享鮮甜海蝦、深海透抽、挪威鯖魚、寶島精選豚嫩腿、黃金去骨鮮嫩雞腿、酥烤七里香共6款精選肉品和海鮮吃到飽。不僅如此，還可以同時疊加活動使用，例如：現場加入LINE@好友贈北海道生食級干貝、五星好評享九孔鮑魚等，讓你免傷荷包，輕鬆自組海陸大餐。
發源自台中的森森燒肉，迄今全台共6家分店，被網友們票選為台中必吃4大燒烤店，還曾被Yahoo奇摩選入「2023年度10大熱門餐廳」關鍵字搜尋排行榜。其中2.0全新型態店更打創全台唯一「五星級精緻Buffet」，甜點標榜更媲美星級飯店Buffet，一次提供10種以上甜點，包含法式甜點馬卡龍、法式塔、閃電泡芙、可麗露、瑪德蓮與烤布蕾等，人氣焦糖烤布蕾出餐時更現場炙燒。
即日起~4月30日，森森燒肉與Outdoorbase露營用品與蟬說-豪華露營雙品牌合作，聯名舉辦「燒肉玩樂祭，森森露營趣」優惠，對中身份證數字「3、6、1、7」，中兩碼全桌8折，中一碼9折。還有機會抽中市價3萬7800元的Outdoorbase露營帳蓬，與市價1萬2100元的蟬說-豪華露營一泊二食雙人住宿券。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！