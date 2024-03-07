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資深玉女歌手周思潔仆街慘摔　中市府慰問、完成路面改善

▲都市發展局副局長曾文誠與市府建設局主任秘書許獻鍾昨探視周思潔，表達市長盧秀燕對她傷勢的關心。（圖／台中市政府提供，2024.03.07）
▲都市發展局副局長曾文誠與市府建設局主任秘書許獻鍾昨探視周思潔，表達市長盧秀燕對她傷勢的關心。（圖／台中市政府提供，2024.03.07）

記者顏幸如／台中報導

資深玉女歌手周思潔日前行經台中市大墩十九街不慎跌倒受傷，右膝蓋骨裂至少要坐輪椅3個月，台中市政府昨天派官員探視周思潔，祝她早日康復，也透露事故地點在里長協助取得雙方住戶同意，昨日改善完成。

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64歲的周思潔，3日下午步行經過西屯區大墩十九街時，腳步突然踉蹌，整個人往前飛撲倒，路人疑似聽到聲音轉頭查看時，周思潔已經整個人趴在地上，路人將她扶起，但周思潔似已跛腳無法行走，立刻被送往林新醫院，骨科醫師透露右膝蓋骨裂，至少要休養3個月。

台中市政府事後表示發生處在私人騎樓與私人停車場路口之間，當事人因路面高低落差跌倒。都市發展局副局長曾文誠與市府建設局主任秘書許獻鍾昨（6）日前往探視周思潔，表達市長盧秀燕對她傷勢的關心，並祝早日康復。周思潔強調發生意外是大家不樂見的，她肯定市府的處理態度，也希望未來不要再有人受傷。

▲事故地點在里長協助下，取得雙方住戶同意於昨日改善完成，將於今日恢復通行。（圖／台中市政府提供，2024.03.07）
▲事故地點在里長協助下，取得雙方住戶同意於昨日改善完成，將於今日恢復通行。（圖／台中市政府提供，2024.03.07）
都發局表示，事故地點昨天在里長協助下，取得雙方住戶同意於昨日改善完成，將於今日恢復通行；周思潔對於市府積極處理表示肯定，也理解政府針對私權空間改善之困難度，考量事故地點是商圈且遊客行人眾多，建議該路段的騎樓能一併改善。

都發局表示，市府自99年起推動騎樓整平計畫，前年底已執行103條路段約15萬9千多公尺；去年度執行10條路段，預計今年3月31日完工。市長盧秀燕上任至今，已向中央爭取補助達1億430萬元，累計補助金額為六都及全國第一。
 

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