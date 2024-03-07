資深玉女歌手周思潔仆街慘摔 中市府慰問、完成路面改善
資深玉女歌手周思潔日前行經台中市大墩十九街不慎跌倒受傷，右膝蓋骨裂至少要坐輪椅3個月，台中市政府昨天派官員探視周思潔，祝她早日康復，也透露事故地點在里長協助取得雙方住戶同意，昨日改善完成。
記者顏幸如／台中報導
64歲的周思潔，3日下午步行經過西屯區大墩十九街時，腳步突然踉蹌，整個人往前飛撲倒，路人疑似聽到聲音轉頭查看時，周思潔已經整個人趴在地上，路人將她扶起，但周思潔似已跛腳無法行走，立刻被送往林新醫院，骨科醫師透露右膝蓋骨裂，至少要休養3個月。
台中市政府事後表示發生處在私人騎樓與私人停車場路口之間，當事人因路面高低落差跌倒。都市發展局副局長曾文誠與市府建設局主任秘書許獻鍾昨（6）日前往探視周思潔，表達市長盧秀燕對她傷勢的關心，並祝早日康復。周思潔強調發生意外是大家不樂見的，她肯定市府的處理態度，也希望未來不要再有人受傷。
都發局表示，事故地點昨天在里長協助下，取得雙方住戶同意於昨日改善完成，將於今日恢復通行；周思潔對於市府積極處理表示肯定，也理解政府針對私權空間改善之困難度，考量事故地點是商圈且遊客行人眾多，建議該路段的騎樓能一併改善。
都發局表示，市府自99年起推動騎樓整平計畫，前年底已執行103條路段約15萬9千多公尺；去年度執行10條路段，預計今年3月31日完工。市長盧秀燕上任至今，已向中央爭取補助達1億430萬元，累計補助金額為六都及全國第一。