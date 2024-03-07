名家論壇》黃創夏／別讓海巡單獨面對中國挑釁

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這種戰法其實不新鮮，打從中國的春秋戰國時代，那時的晉國對付楚國就常常這樣搞，而數千年的中國流寇和土匪，也常常是這種打帶跑模式，如今也被解放軍拿來運用，如此而已。
這樣的情況卻不能不嚴肅以對，因為這樣的模式持續下去，就會給中國製造一種新的擾台模式，加上一些奇奇怪怪的所謂在野黨特定人士有遙相呼應之勢，對於台灣的海防和心防都將是嚴峻挑戰。
此時此刻，更要關切的是，這樣攸關台海安全的局面，只是海巡署的事情嗎？
如果其他部門只會袖手旁觀，習近平和解放軍的詭計，就會在台灣相關部門做官海巡署孤軍奮戰中，對台灣製造出更多的麻煩‧‧‧
習近平之心，路人皆知。就是無時不刻都想要把台灣當成他逃避中國內部壓力鍋的提款機，只要有機會就利用台灣製造問題，迎合四億小粉紅的民族主義狂熱，用民粹愛國主義統一內部意見，壓制所有對他失政造成的危機之挑戰！
所有人都知道不可能和這樣政權「講道理」，面對這樣的霸道惡鄰，台灣的政府更應該有積極的「病識感」，重振李登輝總統時代面對「96飛彈危機」之時的「18套劇本」，而且在政府日常運作當中有綿密的「危機控管紅皮書」，國安單位詳盡預判各種可能的想定，分門別類、詳實評估、超前部署，做好一套又一套的「未來事件筆記本」‧‧‧
不得不說，這段期間政府因應中國刻意藉勢藉端操作的「金廈翻覆事件」，加上台灣有些力量刻意要製造「撞船」界定台灣有錯的內外呼應，目前的看守內閣因應實在是太沒有危機感，給敵人可乘之機！
中國本來就不是一個講道理的國度，卻也是一個極度「道德感低落、目的性極強」之「絕對工具理性」之侵略強權，他們會刻意鬧這麼大，就是要藉機壓縮台灣的應變空間、施壓賴清德之520就職講話。
除此之外，就是想要找空隙「片面改變台海現狀」，造成的的新灰色地帶事實‧‧‧
剛剛訪台才離台的美國「中國問題特別委員會」主席加拉格爾就一眼看穿指出「北京派海警巡航，是設法找到施壓台灣的一種新模式嘗試」！
美國媒體訪問一名美國負責監測台海局勢的國安官員更指出：目前在金廈水域以及擴大到台海周邊以及台灣內部的狀況，將是「一點一滴、日復一日」的新施壓，美國認為將會相當敏感且會嚴密監看發展。
該名美國國安官員向媒體指出：「這是逐漸改變台海現狀模式的其中一部份，看看他們哪邊可以蒙混過關，然後就會立即發動行動變成一種新常態，持續限制台灣的活動空間。」
請問：台灣的看守內閣察覺到這樣的危機感，有準備好「18套劇本」，不論對方或台灣的在地協作者如何出招，都能料敵機先，防範未然嗎？
坦白說，看到海委會以及一些應該可以協助的部會最近之被動狀態，話語權、定義權都被牽著鼻子走，實在令擔心。
2014年7月17日，馬來西亞航空MH17飛經俄烏邊界被飛彈擊落，荷蘭政府是怎麼國家動員掌握危機界定權的？他們立即根據手上現有資料，製作手上數據能夠展現的電腦動畫，國際上馬上一目了然，讓普丁政府想要硬ㄠ鬼扯的所有企圖都失敗、被打臉！
台灣是個資訊大國，每天卻只是管碧玲口頭上像是「被擠牙膏」疲於回應對方刻意且惡意的設定，實在不能不懷疑我們的數發部難道沒有能力，馬上根據現有的資訊，明確地向國際及大眾說明，那艘翻覆的平底船，是如何「右滿舵」而吃水太淺因此失控嗎？真是令人感到不可思議‧‧‧
●作者：黃創夏／資深媒體人
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