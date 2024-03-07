橘子集團股息配發率達100%！每股現金配息3.28元、殖利率4.54%

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此外，橘子集團表示，針對泛娛樂生活圈方面，GASH持續優化金流服務，瞄準新世代IP粉絲經濟，有效提升數位收藏卡用戶貢獻。橘子支付聚焦泛娛樂通路，拓展ACGN與遊樂園等支付場景。電商有閑購物主攻ACGN品類，帶動顧客數年增8成。同時與VTuber合作「購物即抖內」新行銷模式。
橘子表示，旗下原創IP「創作者神隊友」計畫協助百位創作者媒合宣傳資源，朝經濟合作發展。文學星、漫畫星平台等約2000部漫畫小說作品上線，點閱達到600萬。果核數位展現資安技術量能，積極參與雲端與資安大會，提供企業客製化方案，帶動商務事業年增1.5成。
展望2024年，橘子集團表示，將進一步探索落實IP生態圈的各種機會，遊戲方面，《新楓之谷》透過歷年最大改版創造成長新曲線，並與臺港澳即將上市的全新代理產品《波拉西亞戰記》並肩推升營收動能。
GASH推出「超商即時儲」新功能，讓用戶可更加安全地在四大超商通路進行儲點服務，並開發新型態數位產品，豐富收藏體驗。IP方面，漫畫星攜手霹靂布袋戲、占星國師唐綺陽跨界合作，擴增新用戶樣態。
此外，全球企業整體資安與雲端資安需求持續走高，果核數位將拓展多元產業客戶，同時因應淨零碳排議題，ESG戰情中心運用數位工具協助企業快速導入淨零排碳管理機制，擴增業務發展。