NBA／嘴綠直言「斑馬」不該拿本季最佳防守球員！但未來機會濃厚
美國職籃NBA 聖安東尼奧馬刺狀元郎文班亞馬(Victor Wembanyama) 本賽季至今展現出相當優異的防守能力，也讓許多人認為他能夠成為本年度最佳防守球員的一大熱門，不過金州勇士防守悍將「嘴綠」Draymond Green卻不這麼認為，Green稍早在節目上表示，他認為Victor Wembanyama不該在本賽季就拿到這個獎，但未來卻確實非常有機會。
記者陳品翔/綜合報導
在《The Volume》的節目上，談到Victor Wembanyama是否有機會拿到最佳防守球員獎項，Draymond Green表示未來絕對有機會，他說到：「我相信Wembanyama未來有機會贏得很多次年度最佳防守球員，但我個人認為他不該在今年就拿到這個獎項，我真的不覺得大家該把這個獎，頒給一個來自團隊防守排行位居第24名的球員。」
談話中Draymond Green也提到了今年重返防守效率排行榜的灰狼中鋒Rudy Gobert ，Gobert不但是3屆年度防守球員得主，在防守端也持續展現出驚人的影響力，灰狼如今團隊防守效率，能夠高居全聯盟第2，與Rudy Gobert 的關係非常濃厚，Green最後也不忘重申不論如何，今年都不會是Wembanyama奪下年度最佳防守球員的賽季，但也明確表示「未來他一定能夠得到這個獎」。
聖安東尼奧馬刺目前戰績13勝49敗，勝率僅0.210，排名在西區敬陪末座，而狀元郎Victor Wembanyama本賽季目前平均上陣28.8分鐘，場均能夠貢獻20.7分、10.2籃板、3.4助攻，馬刺未來將持續圍繞著Victor Wembanyama進行重建，期望日後能夠再度重返季後賽舞台。
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