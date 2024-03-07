獨／全台最貴掛號費！禾馨收3000元天花板價 頂級服務內容全公開
衛福部即起停止適用「醫療機構收取掛號費參考範圍」，未來醫院、診所掛號費調整回歸市場機制，根據統計，診所掛號費調整區間約在200元到300元間。目前收費最高的為台北禾馨集團特約門診，收費包含2500的特約掛號費和500元諮詢費，共計3000元，收費不便宜就是主打高隱私、免叫號 ，還幫患者保留專屬車位，吸引不少人預約。
記者周淑萍/綜合報導
目前醫療院所門診掛號費的天花版應該就是禾馨集團的特約門診，費用為3000元，《NOWnews》實際詢問內部人員，目前懷寧跟新生院區是2000元，民權院區和小士林去年為了提高看診品質，已經從2000元漲到3000元，這當中的3000元包含了2500元的掛號費和500元的諮詢費。至於政府這波政策上的調整，掛號費是否還會有所變動？禾馨表示目前暫時不會有所調整。
禾馨特約門診可以喊價到3000元，其中包含了不少專屬禮遇，像是會有小幫手協助預約指定醫師，民眾可以彈性的選擇就診時段，不用苦等叫號，大大減少看診時的等待時間，還會貼心地在就診前日去電提醒，並於看診當天保留專屬停車位，不用擔心找不到停車位。
看診環境的部分，主打高隱私的獨立空間，可以視需求進行診療並安排檢查，在專屬看診時段裡，大多以１小時為上限，孕婦能與醫師充分討論，更詳細了解就醫狀況。根據禾馨集團內部人員透露，特約門診中有高達8成都是看院內的主力兩大科別婦產科和小兒科，其中包含陳保仁、林思宏、陳志堯和蘇怡寧醫師等都很受民眾信賴。
此外，禾馨也強調，此項服務經陳報衛生局同意後才開辦，僅為提供極少數有需求之病患之服務，目前醫院九成以上的病患仍是一般掛號收費，目前也未考慮調漲費用。