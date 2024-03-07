檢調辦im.b不知主嫌遭通緝？黃國昌批「太離譜了」法務部認要檢討
im.b詐騙案檢調查獲犯罪所得近百億，民眾黨立委黃國昌今（7）日於立法院質詢法務部長蔡清祥、調查局長王俊力有關檢調首長查辦此案時，辦案人員是否有檢討空間；而蔡清祥與王俊力則都稱，辦案確實有在改進空間。而在質詢時，黃國昌也提到及，辦案人員是否知道im.b吸金案主嫌是通緝犯？並喊「太離譜了」
記者邱新博／台北報導
立法院司法委員會今天邀請法務部長報告業務概況並備質詢。對於im.b詐騙案，黃國昌批評檢調查辦不力，這起詐騙案自2016年起就有許多受害人檢舉，但就是因為檢調沒有積極查辦，才讓被害人沒有辦法討回公道；此外，黃國昌也質疑，檢調辦案時，知不知道主嫌曾耀鋒早已經被通緝？主嫌在這段時間內居然可以在外面趴趴走，跟政商交往。
黃國昌批評，「太離譜了！」主嫌是通緝犯，6年沒有具體作為，連通緝犯都沒抓起來，2023年才由台北地檢署起訴，要不要檢討？
法務部長蔡清祥表示，他認為要進行檢討，但他強調，檢調對於每個案子都很重視，如果辦案上有疏失，一定會努力改進。
調查局長王俊力則說，本案主嫌曾耀鋒有改過名字，而且有被害人到案後不覺得自己受害，反稱強調集團都有持續出金，此案也屬於新型態犯罪，調查局基層同仁不熟悉，辦案時需要了解，才能確定有沒有觸法。