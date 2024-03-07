綠營斥不交代瘦肉精來源 中市衛生局長：發現屍體者不該被當凶手
台中市議會今開臨時會，綠營議員以未交代來源等理由，要求退回衛生局提出的瘦肉精事件報告。衛生局長曾梓展舉例，假如他發現有人倒臥路邊，報警後警方查不到凶手，就依照排除法認定他是嫌犯、到家裡翻箱倒櫃也找不到任何關聯，最後還要他自證不是凶手，大家覺得合理嗎？
記者顏幸如／台中報導
台中市政府食安處於年前驗出台中安心豚梅花肉片含罕見瘦肉精西布特羅，引起軒然大波，中央二度到台中市食安處實驗室調查、驗出同盒豬肉確實含西布特羅，但至今未公佈調查報告；台中市議會則要求衛生局提出專案報告。今（7）日臨時會開幕，民進黨議員周永鴻等人以未交出檢驗過程錄影畫面、報告未經局長和處長簽署、未釐清瘦肉精源頭、未主動將全案送檢調等理由，要求退回專案報告。
衛生局長曾梓展事後受訪時，舉「路人發現屍體」為例，強調不該將報案者推論為凶手。他表示假如他發現有人倒臥路邊死了，第一個反應是趕快報警，但「警察查半天查不到凶手，就按照排除法認定我是凶手，大家覺得合理嗎？」
曾梓展說，「如果到我家裡翻箱倒櫃、辦公地點搜查，還找不到動機，仍用排除法認定我是殺人凶手，要求我釐清人是不是我殺的，這樣的邏輯合理嗎？」。
他表示衛生局按照《食安法》第5條，查驗出肉品異常，反覆確認後公佈讓大家知悉、以利後續緊急處理，「這是公務員的責任」。他舉蘇丹紅事件為例，衛生局只負責發現後公佈事實讓市民知道，當下並不知後續將是單一個案或是系統性問題。他重申驗出瘦肉精事件絕非實驗室污染，也不該由台中市衛生局釐清污染來源。