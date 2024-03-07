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《食神》肥雪胖到136公斤「黑斑爬滿臉」！港片綠葉王健康亮紅燈

▲林雪曾演出《食神》中的肥雪廣為人知，他如今胖到136公斤、臉上出現黑斑，令外界很擔憂他的健康狀況。（圖／林雪臉書）
▲林雪曾演出《食神》中的肥雪廣為人知，他如今胖到136公斤、臉上出現黑斑，令外界很擔憂他的健康狀況。（圖／林雪臉書）

記者黃雅琪／綜合報導

港片「綠葉王」林雪戲路廣泛，在多部電影中都能看見他的身影，曾演出周星馳電影《食神》肥雪、《破壞之王》、《回魂夜》、《掃毒3人在天涯》等片。今年59歲的林雪體重高達136公斤，臉部出現怪異黑斑，令外界相當擔心他的身體健康，因此林雪下定決心瘦身，他喊話：「3個月減30磅（約13.6公斤），大家給些健康意見！」

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▲林雪曾合作周星馳演出《食神》肥雪一角。（圖／微博）
▲林雪曾合作周星馳演出《食神》肥雪一角。（圖／微博）
「黃金配角」林雪向來以圓潤身形現身電影中，只是隨著年紀增長體重也跟著成長，如今胖到136公斤的他開始意識到健康問題！近日他與友人在家中做腹肌滾輪運動時，林雪僅僅做了20下，整個人就喘到上氣不接下氣。飲食控制方面，他分享自己午餐吃麥片、水煮蛋，但因為太難下嚥了，忍不住搭配豆腐乳一起吃：「減肥第一餐，不過都不健康啦！希望我撐得住啦！減肥減肥減肥！」

▲林雪在家中做腹肌滾輪運動喘到不行。（圖／林雪臉書）
▲林雪在家中做腹肌滾輪運動喘到不行。（圖／林雪臉書）
▲林雪嫌棄減肥餐很難吃。（圖／林雪臉書）
▲林雪嫌棄減肥餐很難吃。（圖／林雪臉書）
林雪曾做過工廠工人、家具學徒、搬運工，經武師朋友介紹做電影場務、跑龍套，後來受到杜琪峯導演的提拔，在《暗花》和《非常突然》中演出後，漸漸成為重要配角；林雪以《鎗火》提名金馬獎最佳男配角後，實力派演技帶來大量片約，憑電影《樹大招風》獲得第十一屆亞洲電影大獎最佳男配角獎，今年還參演賀歲片《臨時劫案》的演出，可說是產量極高的演員。

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